ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Κακό βαθμό παίρνουν κυβέρνηση και Μητσοτάκης – Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τον Τσίπρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για τα ζητήματα της ακρίβειας, την απόδοση της κυβέρνησης αλλά και το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα με ένα κόμμα, απάντησαν οι πολίτες στο πλαίσιο της δημοσκόπησης της Alco, το δεύτερο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο δελτίο του Alpha το απόγευμα της Τρίτης.

Στην ερώτηση αν έχουν παρατηρήσει αποκλιμάκωση στις τιμές, οι πολίτες απάντησαν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης της Alco σε ποσοστό 81% ότι συνεχίζεται αμείωτη η ακρίβεια.

Το 64% των πολιτών που ρωτήθηκαν, συμφωνεί με την απαγόρευση της πρόσβασης εφήβων στα social media. Σε ερώτηση για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της κυβέρνησης για την περιορισμό της εγκληματικότητας το 69% απάντησε αρνητικά.

alco
alco

Στην ίδια ερώτηση, για την Εθνική Άμυνα, οι πολίτες απάντησαν «μοιρασμένα» και συγκεκριμένα το 44% απάντησε αρνητικά και το άλλο 44% θετικά. 

Για την συνολική απόδοση της κυβέρνησης και πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες, το 48% απάντησε καθόλου, το 33% λίγο και το 18% αρκετά. Όπως παρατήρησαν στο στούντιο, λιγοστεύουν οι αρνητικές γνώμες σε σχέση με τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Η μείωση των αρνητικών απόψεων ενδεχομένως να επηρεάστηκε με τα γεγονότα στον Άγνωστο Στρατιώτη. 

alco

Στο πόσο ικανοποιημένοι είναι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 51% καθόλου. Το 26% απάντησε «λίγο» ενώ το 21% «πολύ». Και εδώ τα νούμερα φαίνονται να έχουν «γλυκάνει» υπέρ του Πρωθυπουργού…

alco

Για το ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης μπορεί να προσφέρει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική προοπτική, «νικητής» βγαίνει ο… κανένας σε ποσοστό 54%.

alco

Στην ερώτηση πόσο εμπιστεύονται τον Αλέξη Τσίπρα, το 62% απάντησε «καθόλου» το 17% «λίγο», το 12% «αρκετά» και το 5% «πολύ».

Η δημοσκόπηση έγινε από την Alco το διάστημα μεταξύ 29/10 με 2/11 σε δείγμα 1.000 πολιτών. 

