Δημήτρης Νατσιός: Να ανακαλέσει η κυβέρνηση την απέλαση του Γιάννη Βασίλη Γιαϊλαλί

Την ανάκληση της απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για απέλαση του Γιαϊλαλί ζητά με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.

«Όταν ένας Τούρκος πολίτης ανακαλύπτει τις ελληνικές του ρίζες και φτάνει να καταγγέλλει, τόσο τον βίαιο εκτοπισμό του ελληνικού πληθυσμού του Πόντου, όσο και τα σύγχρονα εγκλήματα πολέμου της Τουρκίας απέναντι στους Κούρδους, τότε αυτό είναι κάτι που δεν το ανέχεται η Τουρκία.

Η απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για απέλαση του Γιαϊλαλί στην Τουρκία λόγω κατηγοριών για εγκλήματα πολέμου, είναι πολιτικά, νομικά και ηθικά ένα έγκλημα. Πολιτικά, διότι υιοθετεί στην πράξη τη λογική της ‘Αγκυρας, όπου «η μνήμη και τα δικαιώματα βαφτίζονται τρομοκρατία» και νομικά, διότι είναι σίγουρο ότι δεν θα έχει μια δίκαιη δίκη, αλλά διώξεις και φυλάκιση. Τέλος, είναι ανήθικο το δράμα ενός ανθρώπου ελληνικής καταγωγής, του οποίου οι πρόγονοι εξισλαμίσθηκαν βίαια από ένα αυταρχικό καθεστώς, να αντιμετωπίζεται ως μια «τεχνική εκκρεμότητα». Ποιο μήνυμα θα περάσει σε όποιον άλλο θελήσει να εκφράσει την αλήθεια για τις θηριωδίες του τουρκικού κράτους;» διερωτάται ο κ. Νατσιός και καταλήγει.

«Δεν είναι δυνατόν το ελληνικό κράτος να παραδίδει έναν άνθρωπο ελληνικής καταγωγής που διώκεται για τα πολιτικά και εθνικά του φρονήματα και την ίδια στιγμή να παρέχει καθεστώς ασύλου σε χιλιάδες παράνομους μετανάστες, μεταξύ των οποίων και σε ακραίους ισλαμιστές.

Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να ανακαλέσει την απέλαση του Γιαϊλαλί και να τον αντιμετωπίσει ως πολιτικό πρόσφυγα, παρέχοντάς του ασφάλεια και προστασία».