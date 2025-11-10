MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Νατσιός: Καλούμε τους πολίτες να μην αποδεχτούν τον Προσωπικό Αριθμό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Να μην κάνουν χρήση ή επαλήθευση του Προσωπικού Αριθμού ζητά από τους πολίτες με δήλωσή του ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

«Με αφορμή την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αποδώσει σε 8.000.000 Έλληνες Προσωπικό Αριθμό, χωρίς τη θέλησή τους, θα ήθελα να απευθυνθώ σε αυτούς και να τους ζητήσω να μην κάνουν οποιαδήποτε χρήση ή επαλήθευση. Αγνοούμε τα σχετικά μηνύματα και συνεχίζουμε να συναλλασσόμαστε με τις υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως πριν. Κανείς κρατικός φορέας δεν έχει το δικαίωμα να μας αποκλείσει, αν δεν χρησιμοποιούμε τον Προσωπικό Αριθμό. Κανείς ιδιώτης, εργοδότης, τράπεζα ή φορέας δεν επιτρέπεται να μας ζητήσει τον Προσωπικό Αριθμό», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Νατσιός και καταλήγει.

«Αυτά ορίζει η νομοθεσία και δεν θα επιτρέψουμε στη Νέα Δημοκρατία να παραβιάσει τη νομιμότητα και να αποδομήσει τη Δημοκρατία μας. Η Νίκη θα ασκήσει κάθε μέσο που έχει στα χέρια της σε αυτόν τον αγώνα κατά της ηλεκτρονικής σκλαβιάς. Ζητάμε από τους Έλληνες που ανησυχούν και νοιάζονται για την ελευθερία τους, να μην κάνουν χρήση του Προσωπικού Αριθμού και να μην φοβηθούν τις απειλές του συστήματος».

Δημήτρης Νατσιός

