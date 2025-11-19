MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Νατσιός: Η κυβερνητική πολιτική είναι υπεύθυνη για την αύξηση των πτωχεύσεων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει τις ευθύνες για την αύξηση των πτωχεύσεων στο τρίτο τρίμηνο του έτους, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

«Στο γ΄ τρίμηνο του 2025, οι ελληνικές επιχειρήσεις κατέγραψαν άνοδο στα λουκέτα που φτάνει το 47,8%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Το ποσοστό αυτό αποτελεί τη χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. (ακολουθούν η Πολωνία με 17,3%, και η Τσεχία με 17,2%) όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι μόλις 4,4%.

Παρά το κυβερνητικό αφήγημα ότι η ανάπτυξη και τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης δήθεν θωρακίζουν την πραγματική οικονομία, οι αριθμοί αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο.

Και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η κυβέρνηση συνεχίζει να επικαλείται το ηλεκτρονικό εμπόριο ως δικαιολογία. Όμως το ηλεκτρονικό εμπόριο υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Άρα δεν φταίει η τεχνολογία, αλλά η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης», αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Νατσιός και συνεχίζει:

«Μια πολιτική που αφανίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τους υψηλούς φόρους, το κόστος ενέργειας, τα υψηλά ενοίκια, τα κόστη των POS, την περιορισμένη χρηματοδότηση και τα υψηλά επιτόκια δανεισμού. Όλα αυτά παράλληλα με την συνεχώς μειούμενη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Οι αριθμοί της Eurostat απλώς επιβεβαιώνουν αυτό που βλέπουμε όλοι στις γειτονιές μας: τα καταστήματα κλείνουν το ένα μετά το άλλο και ο παραγωγικός ιστός μειώνεται συνεχώς.

Πιο δραματικές αλλαγές δεν έχουμε βιώσει στο Ελληνικό Κράτος σε περίοδο ειρήνης».

Δημήτρης Νατσιός

