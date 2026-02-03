Δημήτρης Νατσιός: Αποδεικνύεται ότι είμαστε από μαϊμούδες; Βλασφημία να δέχεσαι ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο

Ο Δημήτρης Νατσιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Press Talk» της ΕΡΤ. Σχολίασε την πολιτική επικαιρότητα και προσπάθησε να αναπτύξει τις θέσεις του κόμματός του. Κάποια στιγμή, ο πρόεδρος της «Νίκης» εξέφρασε τη διαφωνία του με την θεωρία της εξέλιξης των ειδών που διατύπωσε ο Δαρβίνος και υποστήριξε πως όποιος δέχεται τέτοιες θεωρίες, έρχεται σε ρήξη με την ορθόδοξη πίστη.

Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή την παρατήρηση του δημοσιογράφου Κώστα Γιαννακίδη ότι στα σχολεία τα παιδιά δεν διδάσκονται την εν λόγω θεωρία. Ο Δημήτρης Νατσιός απάντησε αρχικά «καλά κάνει και δεν διδάσκεται» και συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος: «Είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι και καμαρώνουμε γι’ αυτό. Γιατί είναι ο Δαρβίνος επιστήμη; Αποδεικνύεται ότι είμαστε από μαϊμούδες; Ξέρετε τι βλασφημία είναι να λέτε ότι έχουμε κοινό πρόγονο;» συνέχισε ο πρόεδρος της «Νίκης».

Εξηγώντας, περαιτέρω, το σκεπτικό του υποστήριξε ότι «εμείς έχουμε έναν κοινό πρόγονο, τον Αδάμ και την Εύα, που μας τους έδωσε ο Θεός. Η ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται τη θεωρία της εξέλιξης, εμείς είμαστε τέκνα πιστά. Αν δεχθείς ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο, λες ότι το ίδιο ισχύει και για την Παναγία άρα και ο Χριστός που γεννήθηκε από την Παναγία, είναι ζώο».

«Αυτοακυρώνεστε όταν λέτε ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε από ζώο. Δεν μπορείς να είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος και να δέχεσαι τη δαρβινική θεωρία. Δεν υπάρχει πίστευε και μη έρευνα στην ορθόδοξη πίστη. Θεωρίες που ανατρέπουν τα πάντα είναι βλασφημίες» πρόσθεσε ο κ. Νατσιός.

Όπως είπε «εμείς την πίστη τη μάθαμε από τη κοιλία της μάνας μας και δοξάζουμε τον Θεό για αυτά που μας έμαθαν οι γονείς μας. Εμείς θα πάμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία διακριτικά.

Εγώ μεγάλωσα σε χωριό, διδάχθηκα την πίστη από τους γονείς μου, με σεβασμό στην πίστη του άλλου, ούτε τα μάτια μας γυαλίζουν ούτε σκοταδιστές είμαστε». Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 24.50, στο επόμενο βίντεο.

Σε άλλη ερώτηση, δε, είπε ότι «εμείς δεν βάζουμε ομοφυλόφιλο στα ψηφοδέλτια, εκεί βάζεις ανθρώπους συμφιείς και που ταιριάζουν τα χνώτα σου».