Δήμας: Μέσα στην Άνοιξη του 2026 θα παραδοθεί η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά

Μέσα στην Άνοιξη του 2026 θα παραδοθεί η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά με τους πέντε σταθμούς της, τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, σε δηλώσεις του από το εργοτάξιο του FlyOver, το οποίο επισκέφτηκε σήμερα συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάο και τον γενικό γραμματέα του υπουργείου, Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Όπως εξήγησε, η κατασκευή των πέντε νέων σταθμών προς την Καλαμαριά βρίσκεται πλέον στην τελική της φάση και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους δυόμισι με τρεις μήνες. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν τα απαραίτητα δοκιμαστικά δρομολόγια, που θα εξασφαλίσουν ότι η λειτουργία του μετρό θα είναι απόλυτα ασφαλής πριν από την επίσημη παράδοση στους πολίτες. Διευκρίνισε, δε, ότι με την ολοκλήρωση των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά , πιθανόν να καταστεί αναγκαία η προσωρινή διακοπή των δρομολογίων της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης για μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των αυστηρότερων προδιαγραφών ασφαλείας.

«Μέσα στην άνοιξη του 2026 πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να δοθεί στην κυκλοφορία, τηρουμένων των χρονοδιαγραμμάτων», τόνισε ο κ. Δήμας, προσθέτοντας ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι «ένα από τα πιο σύγχρονα σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο» και έχει ήδη μειώσει κατά 15% την κυκλοφορία αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών. Η επέκταση προς την Καλαμαριά αναμένεται να εξυπηρετήσει επιπλέον χιλιάδες επιβάτες καθημερινά, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τα Ι.Χ. που κινούνται στην πόλη, όπως επισήμανε.

Ο υπουργός τόνισε ότι το έργο σέβεται πλήρως την πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης, ισορροπώντας την προστασία των μνημείων με την ανάγκη υλοποίησης σύγχρονων δημόσιων έργων. Σημείωσε, δε, ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι αυτονόητη σε όλες τις χώρες, ωστόσο στην Ελλάδα αποτελεί προτεραιότητα. «Έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το ζήτημα», τόνισε, προσθέτοντας ότι είναι καθήκον του κράτους να αναδεικνύει την πολιτιστική μας κληρονομιά, ενώ παράλληλα προχωρούν τα μεγάλα δημόσια έργα.

Για το μετρό Θεσσαλονίκης συνολικά παρατήρησε ότι πρόκειται για «ένα τεχνικά πολύ δύσκολο έργο, το οποίο προχωράμε με ασφάλεια και ποιότητα, ώστε πολύ σύντομα οι Θεσσαλονικείς να το απολαύσουν».

Ν. Ταχιάος: Το μετρό Καλαμαριάς μέσα στην ‘Ανοιξη θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία

Την αισιοδοξία του ότι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία μέσα στην άνοιξη του 2026 εξέφρασε από την πλευρά του ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σύνθετο έργο, εξήγησε ότι απαιτεί πλήθος πιστοποιήσεων ασφαλείας και για την επέκταση προς την Καλαμαριάς. «Έχουμε έξι διαφορετικές συμβάσεις, η κάθε μία με τις δικές της απαιτήσεις ασφαλείας. Κάποιες μικρές παρεμβολές μεταξύ τους δε μας επιτρέπουν ακόμη να δώσουμε ακριβές χρονοδιάγραμμα», διευκρίνισε.

Ωστόσο, ο ίδιος επανέλαβε ότι ο στόχος παραμένει η ολοκλήρωση πριν από το καλοκαίρι, με την έναρξη εμπορικής λειτουργίας των πέντε νέων σταθμών της Καλαμαριάς: «Εμπορική λειτουργία σημαίνει ανοιχτοί σταθμοί, κόσμος μπαίνει, παίρνει το μετρό και πληρώνει εισιτήριο, ακριβώς όπως στη βασική γραμμή», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ