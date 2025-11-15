Διαψεύδει τον Τσίπρα ο Ήσυχος: Ουδέποτε έγινε τέτοια συνάντηση με τον Μεντβέντεφ – Επιστρέφει στην πολιτική ως επαγγελματίας

Στην αντεπίθεση πέρασε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Κώστας Ήσυχος, που διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα περιγράφει στο βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας περί φημολογούμενης συνάντησης με τον Μεντβέντεφ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εφημερίδα Documento.

«Ουδέποτε βρέθηκα σε ένα τέτοιο ταξίδι, εκείνη την περίοδο ήμουν με τον Αποστολάκη στη Βραζιλία» δήλωσε ο κ. Ήσυχος στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7. Ο ίδιος στηλίτευσε τις συναντήσεις Αλέξη Τσίπρα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ για τον οποίο μάλιστα είπε ότι μοιράζονται τις ίδιες αξίες.

Ο κ. Ήσυχος μάλιστα άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα και τα περί επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή, λέγοντας ότι το βλέπει περισσότερο ως επάγγελμα παρά ως κοινωνικό λειτούργημα.