Διαμαντοπούλου για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ η αμφισβήτηση του προέδρου χωρίς πρόταση

Τους νέους εσωκομματικούς τριγμούς που έφερε στο ΠΑΣΟΚ η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και η απόφασή του να παραδώσει την έδρα του, επιβεβαιώνουν τα όσα είπε η Άννα Διαμαντοπούλου μετά την αποπομπή του βουλευτή Αρκαδίας, σε μια συγκυρία κατά την οποία στη Χαριλάου Τρικούπη επιχειρούν να περιορίσουν τις φυγόκεντρες τάσεις και να επαναφέρουν τη συζήτηση στο μέτωπο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση.

Μιλώντας την Παρασκευή στον Flash 99,4, η Άννα Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι το κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο να εγκλωβιστεί εκ νέου σε έναν κύκλο εσωστρέφειας, τη στιγμή που –όπως είπε– η πολιτική συγκυρία αναδεικνύει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για την κυβέρνηση. «Η χώρα βρίσκεται μπροστά στην αποκάλυψη ενός “Μαξίμου gate”, ενός πολύ μεγάλου ζητήματος που αναδείχθηκε χάρη στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του. Και όμως, το ΠΑΣΟΚ καλείται ξανά να αναλωθεί σε μια εσωτερική συζήτηση, με αφορμή τη διαγραφή ενός βουλευτή. Είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά παραμένει εσωτερικό. Δεν θα συμβάλω στη συνέχισή του», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στο ίδιο πλαίσιο, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ έστειλε σαφές μήνυμα κατά της αμφισβήτησης της ηγεσίας χωρίς σαφή πολιτική πρόταση. Όπως τόνισε, «η αμφισβήτηση του προέδρου, χωρίς πρόταση, χωρίς διέξοδο, γενικά και αόριστα, κάνει ζημιά στο ίδιο το κόμμα και πρέπει να σταματήσει». Παράλληλα, χαρακτήρισε την παράδοση της έδρας από τον διαγραφέντα βουλευτή «δείγμα πολιτικής αξιοπρέπειας», δίνοντας μια διακριτή πολιτική διάσταση στην κίνηση του κ. Κωνσταντινόπουλου.

Η διαγραφή του και, αμέσως μετά, η παράδοση της έδρας με δική του πρωτοβουλία έχουν ήδη πυροδοτήσει νέο κύκλο διεργασιών στη Χαριλάου Τρικούπη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του newsit.gr, οι επαφές μεταξύ κορυφαίων στελεχών είναι συνεχείς, ενώ όσοι θεωρούν ότι το επικείμενο συνέδριο συνιστά κρίσιμη καμπή για την πορεία του κόμματος έχουν εντείνει τις κινήσεις και τις παρεμβάσεις τους.

Από την πλευρά της ηγεσίας, το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η αποπομπή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου δεν σχετίζεται με τις πολιτικές του απόψεις, αλλά με μια, κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, σταθερή και συνειδητή στάση υπονόμευσης της παράταξης. Κομματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι «ενότητα σημαίνει σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, ομοψυχία και σύγκλιση των δυνάμεων όλων στη μάχη απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την πολιτική αλλαγή», επιχειρώντας να αντιπαραβάλουν την επίσημη γραμμή περί συλλογικής συστράτευσης με αυτό που περιγράφουν ως εσωστρεφή αποστασιοποίηση και προσωπική ατζέντα.