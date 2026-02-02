Διαμαντοπούλου: Δεν δουλεύουμε όλοι με την ίδια ένταση για την επιτυχία του ΠΑΣΟΚ

Η Άννα Διαμαντοπούλου άφησε αιχμές, το πρωί της Δευτέρας (2/2) κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ που, όπως είπε, «δεν δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ένταση» για το κόμμα.

Στην ερώτηση, δε, που της έγινε στο ΟΡΕΝ αν υπάρχουν άνθρωποι στο ΠΑΣΟΚ που έχουν βάλει στόχο να αποτύχει ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε «είναι βαρύ να μιλάμε για στόχους αλλά η αλήθεια είναι ότι με συμπεριφορές που υπάρχουν αυτό είναι το αποτέλεσμα».

«Ο καθένας πρέπει να απαντήσει τι κάνει για να πάμε μπροστά και αν είμαστε όλοι στην ίδια ταχύτητα και άποψη» είπε ακόμα το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Ενώ για τον Παύλο Γερουλάνο και τον προβληματισμό που θέτει για τις δημοσκοπήσεις, η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι «δεν είναι τρομερό καθώς «δεν υπάρχει ΠΑΣΟΚ ή κόμμα ως κριτική», για τον Χάρη Δούκα είπε ότι «βάζει άλλο θέμα, ας το συζητήσουμε στο συνέδριο».

Στο πλαίσιο αυτό παρατήρησε πώς «όταν έχουμε στο περιεχόμενο συμφωνία, οτιδήποτε γίνεται για να ενταθεί η εσωστρέφεια είναι σαν να αυτοκτονούμε», για να συμπληρώσει σε άλλο σημείο της συνέντευξής της ότι «το να λες δεν αμφισβητείται η ηγεσία και όλη η συζήτηση να γίνεται γύρω από αυτό, είναι υπονόμευση του ΠΑΣΟΚ»