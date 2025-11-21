MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης για την παραίτησή του από βουλευτής: Και πολύ κάθισα, οι συμπολίτες μού φωνάζουν μπράβο στον δρόμο από χθες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην ξαφνική του παραίτηση από βουλευτής αναφέρεται με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Διαμαντής Καραναστάσης.

Γράφοντας «και πολύ κάθισα» για την απόφασή του, ο Διαμαντής Καραναστάσης συμπληρώνει ότι «εγώ μένω περήφανα με τους συμπολίτες μου, που μου φωνάζουν μπράβο στο δρόμο από χτες».

Αναφέρει δε ότι «μέσα σε μια κοινωνία που δεν παραιτείται ποτέ κανείς… προσπαθούν να χτυπήσουν με κάθε τρόπο αυτόν που παραιτήθηκε από τα αξιώματα και όλα τα προνόμια, για τις αξίες του».

Η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση

Σε μια κοινωνία που την έχουν βουτήξει στην τοξικότητα και στο ψέμα… μέσα σε μια κοινωνία που δεν παραιτείται ποτέ κανείς… προσπαθούν να χτυπήσουν με κάθε τρόπο αυτόν που παραιτήθηκε από τα αξιώματα και όλα τα προνόμια, για τις αξίες του.
Αυτές είναι οι «μύγες», που βρίσκονται παντού.
Που δε βλέπουν τη γενναιότητα γιατί δεν ξέρουν τη λέξη.
Εγώ μένω περήφανα με τους συμπολίτες μου, που μου φωνάζουν μπράβο στο δρόμο από χτες.
Μένω με όλους μας.
Και με τον κύριο που μου είπε πριν λίγο: «και πολύ έκατσες Διαμαντή…»
Αυτό ακριβώς… και πολύ κάθισα.

Η αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Αυτό» ήταν το μοναδικό σχόλιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην τελευταία χρονικά ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στη συνέχεια να κάνει και μια νέα δήλωση στο περιστύλιο της Βουλής.

Διαμαντής Καραναστάσης

