MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Γκολιδάκης για την ενεργειακή συμφωνία: Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει!

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τη σημερινή υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της αμερικανικής ExxonMobil και της κοινοπραξίας Helleniq Energy – Energean για εξορύξεις στο Ιόνιο Πέλαγος, ο αναπληρωτής γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, Διαμαντής Γκολιδάκης, προχώρησε σε δήλωση με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα.

Η συμφωνία υπεγράφη στην Αθήνα, παρουσία των υπουργών Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκαμ, του Έλληνα υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, καθώς και της Αμερικανίδας πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο κ. Γκολιδάκης χαρακτήρισε τη μέρα «ιστορική για την Ελλάδα», επισημαίνοντας ότι η χώρα μας αναδεικνύεται σε απόλυτο ενεργειακό κόμβο.

«Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, που έχει ήδη παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στο Ιόνιο», τόνισε ο βουλευτής.

«Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει άμεσα σε ερευνητική γεώτρηση εντός του επόμενου 18μήνου – την πρώτη στη χώρα εδώ και σχεδόν 40 χρόνια».

Σύμφωνα με τον κ. Γκολιδάκη, η συμφωνία ενισχύει την εθνική ασφάλεια, δημιουργεί νέες προοπτικές για τους Έλληνες πολίτες και θωρακίζει περαιτέρω τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ.

«Με τη συμφωνία αυτή η Ελλάδα κερδίζει τριπλά:
– Ενισχύει την εθνική της ασφάλεια,
– Δίνει προοπτική στους πολίτες για καλύτερες ημέρες,
– Και εδραιώνει τη στρατηγική της συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έτσι κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο. Σήμερα, με τη συμφωνία αυτή, η Ελλάδα δυναμώνει».

Διαμαντής Γκολιδάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Σήμερα στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

“Υψηλές πτήσεις” για το Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup 2025: 546 αθλητές, 34 χώρες – Μέχρι αύριο οι συμμετοχές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Τα καρτέλ του ρεύματος ξανακάνουν πάρτι, η κυβέρνηση παρατηρεί αδιάφορη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών σήμερα και αύριο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ταυτοποιήθηκαν δύο οδηγοί μηχανών που έτρεχαν με πάνω από 250 χλμ./ώρα στην Αττική οδό – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Θέμα ημερών οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για να “σφίξει” το πλαίσιο οπλοκατοχής – Επαφές με Χρυσοχοϊδη και Φλωρίδη