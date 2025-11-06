Διαμαντής Γκολιδάκης για την ενεργειακή συμφωνία: Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει!

Με αφορμή τη σημερινή υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της αμερικανικής ExxonMobil και της κοινοπραξίας Helleniq Energy – Energean για εξορύξεις στο Ιόνιο Πέλαγος, ο αναπληρωτής γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, Διαμαντής Γκολιδάκης, προχώρησε σε δήλωση με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα.

Η συμφωνία υπεγράφη στην Αθήνα, παρουσία των υπουργών Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκαμ, του Έλληνα υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, καθώς και της Αμερικανίδας πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο κ. Γκολιδάκης χαρακτήρισε τη μέρα «ιστορική για την Ελλάδα», επισημαίνοντας ότι η χώρα μας αναδεικνύεται σε απόλυτο ενεργειακό κόμβο.

«Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, που έχει ήδη παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στο Ιόνιο», τόνισε ο βουλευτής.

«Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει άμεσα σε ερευνητική γεώτρηση εντός του επόμενου 18μήνου – την πρώτη στη χώρα εδώ και σχεδόν 40 χρόνια».

Σύμφωνα με τον κ. Γκολιδάκη, η συμφωνία ενισχύει την εθνική ασφάλεια, δημιουργεί νέες προοπτικές για τους Έλληνες πολίτες και θωρακίζει περαιτέρω τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ.

«Με τη συμφωνία αυτή η Ελλάδα κερδίζει τριπλά:

– Ενισχύει την εθνική της ασφάλεια,

– Δίνει προοπτική στους πολίτες για καλύτερες ημέρες,

– Και εδραιώνει τη στρατηγική της συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έτσι κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο. Σήμερα, με τη συμφωνία αυτή, η Ελλάδα δυναμώνει».