Διάλογος Γεωργιάδη με συνδικαλιστές ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ στη Λευκάδα για… τις Belharra και το “σφαγείο” του ΝΑΤΟ – Δείτε βίντεο

Έναν νέο διάλογο με διαδηλωτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ που διαμαρτύρονταν για τις φρεγάτες Belharra και το «σφαγείο του ΝΑΤΟ», έξω από νοσοκομείο της Λευκάδας, δημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του στο Χ, «στην Λευκάδα ανοίξαμε το νέο Νοσοκομείο που είναι παλάτι κυριολεκτικά, τριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό του, αυξήσαμε το προσωπικό του, υπογράψαμε τον νέο Οργανισμό τώρα, κάνουμε νέες προκηρύξεις, αγοράσαμε σε δύο χρόνια 48 νέα μηχανήματα», οι διαδηλωτές -όπως συνέβη και την προηγούμενη ημέρα στο νοσοκομείο του Άργους- του φώναζαν «δώστε λεφτά για υγεία και παιδεία, και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία».

Ο υπουργός Υγείας αναρωτήθηκε «Το ΝΑΤΟ τι δουλειά έχει εδώ;», με τους διαδηλωτές να συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν τα ίδια συνθήματα.

Όταν, μάλιστα, τους υπενθύμισε ότι «το Ισραήλ στηρίζει την Ελλάδα» και ότι «τα F-35 στην Τουρκία τα σταμάτησε το Ισραήλ», οι διαδηλωτές παρέμειναν σιωπηλοί και δεν απάντησαν.

Μετά το Άργος χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Δείτε αυτό το βίντεο είναι απολαυστικό κυρίως διότι στην Λευκάδα ανοίξαμε το νέο Νοσοκομείο που είναι παλάτι κυριολεκτικά, τριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό του, αυξήσαμε το προσωπικό του, υπογράψαμε τον νέο Οργανισμό τώρα, κάνουμε νέες προκηρύξεις, αγοράσαμε σε δύο χρόνια 48 νέα μηχανήματα, φέρνουμε νέο δεύτερο Αξονικό Τομογράφο που θα κάνει και αξονικές στεφανιογραφίες και νέο μαγνητικό τομογράφο, μέσα στο 2026 ανοίγουμε τις ΜΕΘ, εντάσσουμε την αξιοποίηση ακινήτου κλειστού επί 60 χρόνια για να φτιάξουμε κατοικίες ιατρών (κτίριο Αβέρωφ ήταν το πρώτο ξενοδοχείο της Λευκάδος)….κοσμογονία πραγματική και όμως ήταν εκεί να διαμαρτυρηθούν ξανά με τα ίδια συνθήματα για το ΝΑΤΟ, το Ισραήλ, την μονιμοποίηση των επικουρικών παρά το Σύνταγμα κλπ.

Φυσικά μέσα μας περίμεναν οι εργαζόμενοι με λουλούδια, μας ευχαρίστησαν καθώς η πρόοδος δεν κρύβεται ούτε από τυφλούς, αλλά ό,τι και να κάνουμε εμείς, αυτοί ευχαριστημένοι δεν θα είναι ποτέ. Ευχαριστώ τον βουλευτή Λευκάδος κ. Θανάση Καββαδά για την αρίστη μας συνεργασία και την καλή του δουλειά”.