ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Στηρίζουμε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που φέρουν με υπερηφάνεια το εθνόσημο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Δεν θέλουμε τα στελέχη μας να αντιμετωπίζονται σαν «δεύτερης κατηγορίας υπάλληλοι», αλλά ως καταρτισμένοι άνθρωποι που φέρουν με υπερηφάνεια το εθνόσημο και αναγνωρίζεται η πολύτιμη προσφορά τους.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) στην Αθήνα.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός ανέφερε ότι «για πρώτη φορά μίλησε υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας» στο συνέδριο και έτυχε θερμής υποδοχής και πρόσθεσε: «Μίλησα από καρδιάς στους Αντιπροσώπους των Στρατιωτικών και τους ευχαρίστησα για τη θερμή υποδοχή, παρά το γεγονός ότι αρκετούς από αυτούς τους έχω στεναχωρήσει, λόγω των διαφωνιών μας για τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο».

«Διαβεβαίωσα ακόμη ότι είμαι στη διάθεσή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΜΕΝΣ για να συζητήσουμε οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο της ζωής των στελεχών» ξεκαθάρισε.

«Τους ανέφερα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν υπουργό από το να είναι πολιτικός προϊστάμενος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι έτοιμα αν χρειαστεί να υπερασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας» είπε.

Ο κ. Δένδιας επανέλαβε ότι οι αλλαγές με τη μεγάλη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» βασίζονται «στην ανάγκη να αλλάξουν όλα, προκειμένου η χώρα μας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον γεωγραφικό μας χώρο».

Υπενθύμισε, δε, «τις μισθολογικές αυξήσεις και το μεγαλύτερο Οικιστικό Πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα με 17.500 κατοικίες (10.500 νεόδμητες και 7.000 ανακαινισμένες), για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων».

Τέλος, υπογράμμισε τη δέσμη μέτρων «για τη βελτίωση της διαβίωσης των μελών της Στρατιωτικής Οικογένειας, με στόχο να δημιουργηθεί ένα μοναδικό στην Ελλάδα πλέγμα στήριξης».

