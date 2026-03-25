Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μεταρρυθμίζονται με νέα συστήματα παρέχοντας το αγαθό της ασφάλειας στον Ελληνισμό

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας εξελίσσονται και μεταρρυθμίζονται, με νέα συστήματα, με νέα φιλοσοφία, με τη χρήση drone και antidrone, με νέα πυραυλικά συστήματα, με νέες αντιλήψεις και νέους σχηματισμούς παρέχουμε στην ελληνική κοινωνία το μέγα αγαθό της ασφάλειας. Όχι μόνο στενά στην ελληνική κοινωνία αλλά όπως απέδειξε η παρουσία μας και στην Κυπριακή Δημοκρατία, να προστατεύουμε τον απανταχού Ελληνισμό.

Αυτό τόνισε σήμερα, Τέταρτη 25 Μαρτίου, λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης για την εθνική επέτειο ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας. Ο κ. Δένδιας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «φιλοξενούμε με χαρά σήμερα τον υπουργό ‘Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα» ενώ σημείωσε: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τη Χριστιανοσύνη. Είναι, όμως, και μια μεγάλη ημέρα για τον Ελληνισμό ως επέτειος της εθνικής μας παλιγγενεσίας».

Από την πλευρά του, ο Κύπριος υπουργός ‘Αμυνας Βασίλης Πάλμας υπογράμμισε ότι η επέτειος της 25ης Μαρτίου αποτελεί «κορυφαία ημέρα» εθνικής υπερηφάνειας για τον Ελληνισμό ενώ συμπλήρωσε: «Ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους τους προγόνους μας. Η εθνική παλιγγενεσία συνιστά ορόσημο ευρωπαϊκής σημασίας καθώς ενέπνευσε τα φιλελεύθερα κινήματα σε όλο το κόσμο να διεκδικήσουν την ελευθερία και τα δικαιώματα τους».

Για πολλοστή φορά, ο κ. Πάλμας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Κύπρου στην ελληνική κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας «για τη στήριξη και την υποστήριξη στις δύσκολες ώρες, που διανύουμε αυτή την περίοδο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής», με την παρουσία σε αέρα και θάλασσα οπλικών συστημάτων «για να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Κύπρος και Ελλάδα έχουμε τη δυνατότητα να διαδραματίσουμε ουσιαστικό ειρηνευτικό και ανθρωπιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή» τόνισε ο κ. Πάλμας.