Δένδιας: Η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν
Με τον Βούλγαρο υπουργό Άμυνας, Atanas Zapryanov μίλησε ο Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας διαβεβαίωσε τον ομόλογό του ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας.
Στην ανάρτησή του στα social media ο Νίκος Δένδιας αναφέρει:
«Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν».
