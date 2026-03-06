Δένδιας: Η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν

Με τον Βούλγαρο υπουργό Άμυνας, Atanas Zapryanov μίλησε ο Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας διαβεβαίωσε τον ομόλογό του ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας.

Στην ανάρτησή του στα social media ο Νίκος Δένδιας αναφέρει:

«Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν».