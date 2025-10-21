MENOY

Δένδιας για μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Δε θα το αντιμετωπίσουμε σαν αντικείμενο διχασμού

Μήνυμα ενότητας έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συζήτηση για την τροπολογία σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το Μνημείο αποτελεί «χώρο συνυφασμένο με την εθνική μνήμη και σύμβολο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους», υπογραμμίζοντας πως «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων».

Αναφερόμενος στη στάση της Πολιτείας, ο υπουργός σημείωσε ότι «ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων».

Επιπλέον, υπενθύμισε ότι μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι «ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του εκεί, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα».

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί», κατέληξε ο Νίκος Δένδιας, ξεκαθαρίζοντας ότι «το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».

«Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας», πρόσθεσε ο υπουργός.

