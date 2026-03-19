Δένδιας για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων: “Η ελληνική συστοιχία Patriot αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι”

Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε, σήμερα, το πρωί, δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Αυτό τόνισε σε δήλωσή του, μετά το πρόγευμα εργασίας με τους πρέσβεις των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα, το οποίο διοργάνωσε ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σταύρος Αυγουστίδης, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε ότι «με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτήσει όλον αυτό τον καιρό».

«Επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών» υπογράμμισε.

«Η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αποτελεί μία τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η διμοιρία ακρίβειας μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μία πολύ μεγάλη απειλή και η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή την συγκυρία μία τεράστια σημασία», πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

«Θα ήθελα να συγχαρώ τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφεραν», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

