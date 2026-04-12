Δένδιας από το φυλάκιο 126 στο Σουφλί: Η κοινωνία να στρέψει το βλέμμα σε αυτούς που φυλάττουν τα σύνορα της πατρίδας

Στο ακριτικό φυλάκιο 126 στο Σουφλί, σε απόσταση αναπνοής από τα σύνορα της χώρας, βρέθηκε την ημέρα του Πάσχα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να ανταλλάξει ευχές με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή.

Ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριος Χούπης, απηύθυνε μήνυμα στήριξης προς τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Σήμερα, ημέρα του Πάσχα, είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη τιμή να βρίσκομαι στο ακριτικό φυλάκιο 126, στο Σουφλί του Έβρου, ελάχιστα μέτρα από τα σύνορα της πατρίδας μας, για να ευχηθώ στις ακριτικές δυνάμεις και στο προσωπικό του φυλακίου μας το ‘ριστός Ανέστη. Νομίζω ότι, αυτή τη σημαντική ημέρα για τη Χριστιανοσύνη, η ελληνική κοινωνία θα πρέπει, πέραν των άλλων, τη στιγμή της χαράς, να στρέψει το βλέμμα της προς τις γυναίκες και τους άνδρες που αυτήν την άγια ημέρα φυλάττουν τα σύνορα της πατρίδας. Και ξαναλέω, ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που, μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Χούπη, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευχές με τους ακρίτες μας. Χριστός Ανέστη και ό,τι καλό για την πατρίδα μας»