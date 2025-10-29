Δένδιας από Πεντάγωνο: Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του Άγνωστου Στρατιώτη

Στην φαντασμαγορική τελετή για τη νέα βιοκλιματική πρόσοψη του Πενταγώνου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο υπουργός στην ομιλία του για τη νέα πρόσοψη του ιστορικού κτιρίου του Πενταγώνου, αναφερόμενος στο θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη, είπε πως σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου.

Συγκεκριμένα ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «με δεδομένο το νέο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων στο χώρο του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη, νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι ο ιδανικός χρόνος για να ανακοινώσω ότι πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς. Αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον άγνωστο νεκρό των πολέμων της Ελλάδας».