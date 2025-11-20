Δ. Νατσιός: “Ηλεκτρονικό φακέλωμα” ο προσωπικός αριθμός, κανείς δεν γνωρίζει ποιος θα έχει πρόσβαση

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός, μιλώντας στο ΕΡΤnews και τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα για «κωλοτούμπα» της κυβέρνησης στα ζητήματα εξόρυξης υδρογονανθράκων και για «επικίνδυνη» – όπως είπε – στάση της Αθήνας απέναντι στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο κ. Νατσιός κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στο παρελθόν «αναθεμάτιζε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο» και ότι πλέον «στρέφεται υπέρ των εξορύξεων» λόγω αλλαγής πολιτικών συσχετισμών στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό για τη στάση του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ στο παρελθόν, λέγοντας ότι «τα λάθη στην πολιτική είναι εγκλήματα» και ότι η Ελλάδα έχει παρασυρθεί σε «ψυχρή σχέση με τη Ρωσία». Αναφερόμενος στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για «ετοιμόρροπο ηγέτη επιβαρυμένο με σκάνδαλα», υποστηρίζοντας ότι «δεν είπε ούτε μισή κουβέντα για την Κύπρο παρότι η Ελλάδα του έχει προσφέρει τα πάντα».

Επιπλέον, ο πρόεδρος της «Νίκης» παρουσίασε και οικονομικά στοιχεία, καταγγέλλοντας ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στον μέσο μισθό και πολύ ψηλά στο ενεργειακό κόστος» και πως «ο ελληνικός λαός δυσκολεύεται να κρατήσει ζεστά τα σπίτια του».

Για τον προσωπικό αριθμό

Ο κ. Νατσιός επανέλαβε την αντίθεσή του στην καθιέρωση του προσωπικού αριθμού, κάνοντας λόγο για «ηλεκτρονικό φακέλωμα». Όπως είπε, «συγκεντρώνονται όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ένα υπερ-κλειδί» και «κανείς δεν γνωρίζει ποιος θα έχει πρόσβαση». Τόνισε ότι «ο αριθμός θα είναι δια βίου και θα ακολουθεί τον πολίτη ακόμη και μετά θάνατον».

Αναφέρθηκε και σε θέματα κυβερνοασφάλειας, σημειώνοντας ότι «οι χάκερς προηγούνται των κρατικών συστημάτων», ενώ εξέφρασε ανησυχία και για τους ένστολους, λέγοντας ότι «υπάρχει ζήτημα απορρήτου για τις ταυτότητές τους».

Για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Ο πρόεδρος της «Νίκης» μίλησε εκτενώς για περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, κάνοντας λόγο για «παιδιά που έχουν αγριέψει». Ανέφερε σειρά πρόσφατων υποθέσεων και υπογράμμισε ότι «το πραγματικό ερώτημα δεν είναι σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά, αλλά τι παιδιά μεγαλώνουμε». Απέδωσε τα φαινόμενα στις οθόνες, την απομόνωση και την έλλειψη παραδείγματος, λέγοντας ότι «δεν διδάσκει το πρέπει αλλά το πρέπον».

Για μετεκλογικές συνεργασίες

Απαντώντας αν θα συμμετάσχει σε κυβερνητικές συνεργασίες, ο κ. Νατσιός ήταν κατηγορηματικός: «Δεν συζητάμε καμία συνεργασία με μνημονιακά κόμματα». Εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι «είναι το κόμμα που ψήφισε τον γάμο των ομοφυλοφίλων και έχει καταστρέψει οικονομικά τον ελληνικό λαό». Επικαλέστηκε και το δημογραφικό, σημειώνοντας ότι «με 70 ευρώ το μήνα επίδομα δεν γίνεται δημογραφική πολιτική».