Δ. Νατσιός: Η Τουρκία αμφισβητεί το αποκλειστικό δικαίωμά της χώρας μας για αλιεία εντός των χωρικών μας υδάτων

Σε δήλωση για το περιστατικό στο Αγαθονήσι, προέβη ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

«Το τελευταίο περιστατικό στο Αγαθονήσι δείχνει ότι η Τουρκία εφαρμόζει μία πολιτική αμφισβήτησης του αποκλειστικού δικαιώματος μας για αλιεία εντός των χωρικών μας υδάτων.

Μια τακτική που, όπως έχει ομολογηθεί στην Βουλή από τους αρμόδιους Υπουργούς, αντιμετωπίζεται με χαρτοπόλεμο και ανούσιες «εκθέσεις επιτήρησης», γεγονός που αποθρασύνει περισσότερο τους Τούρκους αλιείς, αφού δεν υπάρχει καμιά σύλληψη και καμιά κατάσχεση», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Νατσιός και καταλήγει.

«Το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο δεν μπορεί από μόνο του να εξασφαλίσει τα εθνικά μας συμφέροντα. Χρειάζεται πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα, που, δυστυχώς, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει να μην έχει. Αυτό, όμως, δείχνει απώλεια εθνικής κυριαρχίας».