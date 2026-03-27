Δ. Νατσιός: Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για 35 ευρώ αύξηση ενώ η ακρίβεια είναι πολλαπλάσια

«Με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μικτά, που ανακοίνωσε θριαμβευτικά ο κ. Μητσοτάκης, το καθαρό ποσό που θα φτάσει στην τσέπη του νέου απλού εργαζόμενου, χωρίς εξειδίκευση και υποχρεώσεις περιορίζεται στα 29 έως 35 ευρώ.

Ποιος άνθρωπος μπορεί να ελπίζει ότι με 35 ευρώ παραπάνω, θα βελτιώσει τη ζωή του;

Και όμως, γι’ αυτά τα 35 ευρώ πανηγυρίζει η κυβέρνηση, όταν για έναν εργαζόμενο με κατώτατο μισθό, η πραγματική επιβάρυνση από την ακρίβεια τον τελευταίο χρόνο -ειδικά στα τρόφιμα και στα καύσιμα- είναι πολλαπλάσια.

Αυτά τα 35 ευρώ θα πάνε στην κατανάλωση, με την καλπάζουσα ακρίβεια στα ύψη και στα καύσιμα επιπλέον φόρο πάνω στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» αναφέρει ο κ. Νατσιός και διερωτάται:

«Αν δεν είναι αυτός ο ορισμός της κοροϊδίας, ποιος είναι άραγε;

«Η “Νίκη” ζητά», συνεχίζει ο κ. Νατσιός, «Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην βενζίνη από τα 0,70 στα 0,359 ευρώ ανά λίτρο για δυο μήνες. Ακόμη, «μείωση του ΦΠΑ στο 13% στη βενζίνη, για δυο μήνες με αποτέλεσμα -σε συνδυασμό με τη μείωση του ΕΦΚ- την ελάφρυνση έως και 0,50 ευρώ ανά λίτρο» και τέλος, «μηδενισμό ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και στα φάρμακα για δυο μήνες, βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2022/542 και 2022/285».