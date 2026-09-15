Νατσιός: Πετάξαμε τη μάνα έξω από το σπίτι, δεν είναι χειραφέτηση είναι σκλαβιά – Βασική αιτία για το χαμηλό επίπεδο των παιδιών στη γλώσσα και τα μαθηματικά

Το ότι «σήμερα πετάξαμε τη μάνα έξω από το σπίτι», ανέδειξε ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, ως βασική αιτία για το χαμηλό επίπεδο των παιδιών στη γλώσσα και τα μαθηματικά, όπως αυτό αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της PISA, του διεθνούς προγράμματος αξιολόγησης μαθητών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

«Να δοθεί περισσότερη βαρύτητα και στη γλώσσα και στα μαθηματικά. Η PISA απέδειξε ότι 1 στα 2 παιδιά, δυστυχώς, όταν τελειώνει το Γυμνάσιο, δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών, 4 στα 10, δεν κατανοεί κείμενο. Γιατί δεν κατανοεί κείμενο; Γιατί δεν μαθαίνει τη γλώσσα. Ποιος είναι ο πρώτος δάσκαλος του παιδιού; Η μάνα. Γι’ αυτό τη γλώσσα τη λέμε μητρική. Τι κάναμε σήμερα τη μάνα; Την πετάξαμε έξω από το σπίτι να τρέχει νυχθημερόν, από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να εξασφαλίσει τα προς το ζην και δεν της δίνουμε χρόνο να κάτσει με το παιδάκι της», σημειώσε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της «Νίκης».

Και συμπλήρωσε: «Δεν είναι χειραφέτηση, είναι σκλαβιά. Η μάνα πρέπει να στηριχθεί».

Όταν του επισημάνθηκε ότι είναι επιλογή κάθε μητέρας για το εάν θα εργαστεί ή όχι ο Δημήτρης Νατσιός απάντησε:

«Δεν θα ήταν ωραίο να σας δώσει το κράτος δύο χρόνια για να μάθει το παιδί και τη γλώσσα και να σας πληρώνει; Έχουμε δημογραφική κατάρρευση. Η μητέρα, όταν δίνει και το πολύτιμο μητρικό της γάλα, να κάτσει με το παιδάκι της. Να στηρίξει το κράτος τη μητέρα να μεγαλώσει το παιδί της και να του μάθει τα πρώτα λόγια».

Και κατέληξε: «Σήμερα έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Η Ελλάδα σβήνει, τα χωριά ερημώνουν. Όλες οι δυνάμεις του έθνους έπρεπε να πέσουν πάνω για να λυθεί το δημογραφικό. Είναι ένα θέμα που έχει πολλές παραμέτρους».