Δ. Μιχαηλίδου: Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών που κατοικούνται, έρχεται το καλοκαίρι

Μία νέα παρέμβαση στην κατεύθυνση της εξομάλυνσης του στεγαστικού, την οποία θα δούμε να έρχεται στην αρχή του καλοκαιριού, προανήγγειλε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της στην Έλενα Καραθάνου, η οποία παρουσιάστηκε στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.

Όπως εξήγησε, η νέα αυτή παρέμβαση θα έχει να κάνει με χρηματοδότηση για την κατοίκηση ιδιόκτητων σπιτιών, με εισοδηματικά κριτήρια, σε νοικοκυριά τα οποία χρειάζονται μια βοήθεια έτσι ώστε το σπίτι τους να είναι σε καλύτερη κατάσταση για το ίδιο το νοικοκυριό. Δηλαδή, εξήγησε, οικογένειες που «δεν έχουν τις αποταμιεύσεις να φτιάξουν το σπίτι τους καλύτερα, αλλά το χρειάζονται γιατί είναι σε κακή κατάσταση και αυτό που θέλουμε είναι να μη φύγουν και να το κλείσουν ψάχνοντας αλλού σπίτι, άρα πιέζοντας ακόμη περισσότερο την αγορά, να μπορούν να έχουν μια βοήθεια οικονομική από το κράτος».

Ως προς τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι ακόμη είναι υπό διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους. «Δεν έχουμε καταλήξει σε ακριβή ποσά και αριθμούς και δικαιούχους και εισοδηματικά κριτήρια. Οπότε παραπάνω αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το εξειδικεύσουμε γιατί δεν έχει εξειδικευτεί και συμφωνηθεί με τους Ευρωπαίους» επισήμανε.

Σχετικά με το πρόγραμμα για τα κλειστά σπίτια, ανέφερε τα εξής:

«Καταφέραμε και διαπραγματευτήκαμε με τους Ευρωπαίους έτσι ώστε να έχουμε μια πολύ πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση στο κομμάτι αυτό και για εμάς είναι πολύ σημαντικό γιατί το θεωρούμε ένα σπουδαίο εργαλείο για να ανοίξουν πολλά από τα δεκάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα. Όλοι γνωρίζουμε κάποιον ο οποίος στην οικογένειά του να έχει ένα κλειστό ακίνητο το οποίο να έχει παραμείνει τόσα χρόνια κλειστό ώστε να μην δύναται να ενοικιαστεί αυτή τη στιγμή, γιατί οι παρεμβάσεις που χρειάζονται είναι πάρα πολύ δαπανηρές.

Οπότε αυτό που πείσαμε τους Ευρωπαίους είναι ότι για να λύσουμε το στεγαστικό πρέπει να βγάλουμε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης ανακαίνισης κλειστών ακινήτων, το οποίο να μη βασίζεται επί το πλείστον στην ενεργειακή αναβάθμιση, γιατί η ενεργειακή αναβάθμιση από μόνη της δεν μπορεί να βγάλει ένα κλειστό σπίτι στην αγορά. Γιατί άμα δεν φτιάξεις την κουζίνα, άμα δεν φτιάξεις το μπάνιο, άμα δεν φτιάξεις τα ηλεκτρολογικά, τα υδραυλικά, μόνο αν φτιάξεις τα κουφώματα ή τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι και να βγάλει ο άλλος το κλειστό του ακίνητο στην αγορά. Οπότε μετά από πολύ γερή διαπραγμάτευση καταφέραμε και φέρνουμε μισό δις για το Ανακαινίζω-Νοικιάζω έτσι ώστε αρχικά να χρηματοδοτηθεί ανακαίνιση 20.000 κλειστών σπιτιών για τις δαπάνες που σας είπα, να μπορεί ο άλλος να καλύπτει την ουσιαστική ανακαίνιση και να υπάρχει ένα 20% μόνο αναγκαιότητα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτό να έχει και αρκετά διευρυμένα εισοδηματικά όρια. Δηλαδή, για ένα ζευγάρι 35.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί, αλλά και να είναι μια ουσιαστική χρηματοδότηση στο κομμάτι της ανακαίνισης της τάξης των 300 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή όταν για ένα σπίτι ας πούμε 120 τετραγωνικών θα μπορείς να έχεις 36.000 ευρώ και μάλιστα αν έχεις και δύο παιδιά αυτό θα προσαυξηθεί κατά 5000 ευρώ το παιδί, δηλαδή 46.000 ευρώ, τότε όντως αυτό θα σημαίνει μια μεγάλη βοήθεια στην οικογένεια για να καλύψει το μεγαλύτερο, αν όχι όλο το κομμάτι της ανακαίνισης που χρειάζεται, έτσι ώστε να βγάλει το ακίνητο αυτό στην αγορά».

Πρόγραμμα πρώιμης παιδικής παρέμβασης

«Είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά να έχουν στο σχολείο παράλληλη στήριξη, πολλά παιδιά να είναι στο φάσμα του αυτισμού να έχουν νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Μάθαμε από επιστήμονες οι οποίοι χρόνια προσεγγίζουν τις αναπτυξιακές αυτές διαταραχές και αποκλίσεις από την τυπικότητα με τρομερή προσήλωση και αυτό που σου λέει η επιστημονική κοινότητα είναι ότι, για να γίνει το παιδί όσο πιο λειτουργικό γίνεται, πρέπει μέχρι την ηλικία των έξι να έχει θεραπεία κατά κύριο λόγο στο σπίτι μαζί με τους γονείς. Δηλαδή, να μην είναι μόνο μια διαδικασία που ο γονιός πάει το παιδί για λογοθεραπεία, το αφήνει εκεί και το παίρνει πίσω αλλά να είναι μια διαδικασία στην οποία μετέχουν και επιμορφώνονται και οι ίδιοι οι γονείς.

Οπότε, στο πλαίσιο αυτό της λεγόμενης πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές και αποκλίσεις, ερχόμαστε με 20 συνεδρίες για παιδιά τα οποία έχουν μεγάλη ανάγκη έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν 800 ευρώ το μήνα για τις θεραπείες αυτές. Πηγαίνει, 800€ για είκοσο θεραπείες, 600€ για δεκαπέντε και 400€ για δέκα θεραπείες το μήνα. Τα χρήματα αυτά δίνονται στους φορείς οι οποίοι έχουν ήδη πιστοποιηθεί και επιμορφωθεί για το πρόγραμμα αυτό και οι γονείς μετά επιλέγουν φορέα με τον οποίο εκπαιδεύουν τους εαυτούς και το παιδί τους. Και ο ειδικός θα πηγαίνει στο σπίτι, σε εξωτερικούς χώρους, στην παιδική χαρά, δηλαδή η πολύ μεγάλη καινοτομία με επιστημονική αποτελεσματικότητα, όπως μας λένε, είναι ακριβώς αυτή. Εκείνη την ώρα λειτουργεί και η θεραπεία στο ίδιο το παιδί. Δηλαδή είναι μια τριμερής σχέση, μία τριμερής εκπαίδευση του εκπαιδευτή στο παιδί και ταυτόχρονα του εκπαιδευτή στον γονέα».

«Είναι πραγματικά μια επένδυση πάνω στην παιδική λειτουργικότητα, δηλαδή είναι μία πολύ σημαντική ψυχοκοινωνική και ιατρική επένδυση, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά στην ηλικία, αυτό που μας λένε οι γιατροί η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου τους είναι στο υψηλότερο πεδίο της, να μπορούν να βοηθηθούν και να δουλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο, έτσι ώστε μετά να είναι όσο πιο λειτουργικά κι αυτόνομα γίνεται» συμπλήρωσε η Υπουργός.