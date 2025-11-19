Δ. Μιχαηλίδου από τον Έβρο: Το δημογραφικό είναι εθνική προτεραιότητα

Στον ακριτικό Έβρο, για τη συντονισμένη προσπάθεια ανάσχεσης της δημογραφικής κρίσης, με παρεμβάσεις που ενισχύουν τις οικογένειες και θωρακίζουν την ακριτική Ελλάδα, βρέθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, συνοδευόμενη από τον γγ Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Γλούμη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η υπουργός συμμετείχε σε ημερίδα της Eurobank για το δημογραφικό, τονίζοντας ότι η αναστροφή των δημογραφικών τάσεων απαιτεί τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επεσήμανε πως ιδιωτικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και κινούνται με ταχύτητα και ευελιξία ενισχύουν το έργο της πολιτείας και δημιουργούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους. «Η συνεργασία μας δυναμώνει και πολλαπλασιάζεται» ανέφερε, εκφράζοντας την ευχή «του χρόνου να βρεθούμε ξανά εδώ με ακόμη περισσότερα προγράμματα αλλά και περισσότερα αποτελέσματα».

Κατά τη διάρκεια συνάντησή της με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, η υπουργός συζήτησε την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του δήμου και την πορεία του προγράμματος μετεγκατάστασης σε δημογραφικά ευάλωτες περιοχές, ενός προγράμματος που ξεκινά συμβολικά από τον Έβρο, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει πληθυσμιακές πιέσεις, αυξημένες ανάγκες φροντίδας και την πρόκληση της διατήρησης ενός ζωντανού παραγωγικού ιστού. Όπως υπογράμμισε, η επιτυχία της δημογραφικής πολιτικής περνά από την τοπική αυτοδιοίκηση, την εφαρμογή στο πεδίο και την έγκαιρη στήριξη των οικογενειών.

Η κ. Μιχαηλίδου επισκέφτηκε και τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Φερών Αγκαλιά-ζω, όπου δύο νέα αδέρφια έχουν δημιουργήσει ένα διαμέρισμα που στηρίζει εννέα Άτομα με Αναπηρία. Η υπουργός μίλησε για έναν «πυρήνα κοινωνικής φροντίδας που λειτουργεί στην πράξη ως παράγοντας δημογραφικής ενδυνάμωσης», σημειώνοντας ότι σε μία ακριτική περιοχή τέτοιες δομές αποτελούν καθοριστικό κίνητρο παραμονής και στήριξης του τοπικού πληθυσμού. Τόνισε, επίσης, πόσο σημαντική είναι η αύξηση του τροφείου, που ενισχύει τη βιωσιμότητα των ΣΥΔ και επιτρέπει τη λειτουργία τους σε περιοχές όπου οι ανάγκες είναι μεγάλες και οι επιλογές περιορισμένες.

Τέλος, η κ. Μιχαηλίδου επιβεβαίωσε ότι ο Έβρος αποτελεί προτεραιότητα για το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο συνεργασίας κράτους, αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα για την αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών.