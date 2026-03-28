Δ. Μάντζος: Σχεδιάζουμε μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε, με τα πιο φωτεινά χρώματα

Ο Δημήτρης Μάντζος εισηγήθηκε το κείμενο Εθνικής Στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στο 4ο Συνέδριο του κόμματος και ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως αποτελεί δήλωση προς μια κοινωνία που κοιτάζει σήμερα σε μας, με προσδοκία, με απαιτήσεις.

«Είναι μια δήλωση ειλικρίνειας και τιμής. Ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε και κυρίως πως ό,τι λέμε θα το κάνουμε. Είναι, τελικά, η Εθνική Στρατηγική, για να βαδίσει η Ελλάδα μπροστά», πρόσθεσε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κ. Μάντζος.

Σημείωσε ότι αποτελεί το πλαίσιο του Κυβερνητικού Προγράμματος, που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

«Ανατρέπουμε -δεν αλλάζουμε απλώς- το υπόδειγμα διακυβέρνησης.

Απέναντι στο κλειστό σύστημα εξουσίας του «επιτελικού κράτους» της ΝΔ, που νέμεται την πολιτική και οικονομική εξουσία, με όρους ανώνυμης εταιρείας, της «Μαξίμου Α.Ε.», αντιπαραβάλλουμε το δικό μας ανοικτό, συμπεριληπτικό, διαβουλευτικό μοντέλο. Με έμφαση σε όσα υπηρετήσαμε και μας εμπνέουν: τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αποκέντρωση», τόνισε.

«Όλα αυτά και όσα ακόμη ορίζονται στις λέξεις της διακήρυξης, περιγράφουν αυτό που, τελικά, όλους μας εμπνέει και μας ενώνει, υπερβαίνοντας πιθανές διαφωνίες ή διαφορετικές οπτικές. Περιγράφει και δίνει νόημα στην Πολιτική Αλλαγή. Το ισχυρό αίτημα της κοινωνικής πλειοψηφίας για Πολιτική Αλλαγή. Αλλαγή πραγματική, όχι εναλλαγή ρόλων», συμπλήρωσε ο κ. Μάντζος και υπογράμμισε:

«Να ειπωθεί κι εδώ, καθαρά, πως δεν πρόκειται αυτό το Κίνημα να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ, σε όλες τις εκδοχές της. Και αυτό αποτυπώνεται στη διακήρυξή μας, με μια καθαρή, σαφή και δεσμευτική διατύπωση. Κανένας κυβερνητικός ρόλος στη ΝΔ.

Κάνουμε, άλλωστε, διαρκή μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Δεξιά και τη συντήρηση, όσες μορφές κι αν πάρει».

Επανέλαβε το κάλεσμα του Νίκου Ανδρουλάκη σε κάθε προοδευτικό και δημοκράτη πολίτη, να αγωνιστούν μαζι με το ΠΑΣΟΚ, μαζί για την αλλαγή. «Να σχεδιάσουμε μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε. Με τα πιο φωτεινά χρώματα.

Κι από τη Δευτέρα να βγούμε όλες και όλοι μαζί, εκεί έξω, να κοιτάξουμε ευθεία τους συμπολίτες μας στα μάτια και να τους πούμε με δυναμισμό και χαμόγελο: «ναι γίνεται».

Να τους εμπνεύσουμε, πως η αλλαγή είναι δυνατή», κατέληξε.