ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δ. Κούβελας για Μ. Καρυστιανού: Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά – Δεν θέλει καμία σχέση με την Κωνσταντοπούλου

Φωτογραφία: Intime
“Η Μαρία Καρυστιανού μου είπε ότι θέλει να κινηθεί πολιτικά αλλά δεν μου ξεκαθάρισε πώς”, δήλωσε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 o πρόεδρος της Πνοής Δημοκρατίας Δημήτρης Κούβελας.

Μιλώντας με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση ο πρόεδρος της Πνοής Δημοκρατίας τόνισε πως έχει καλή σχέση με την κα Καρυστιανού και συναντήθηκε δύο φορές μαζί της. “Τη δεύτερη φορά, σχετικά πρόσφατα, πριν το τελευταίο συλλαλητήριο, της είπα ότι επειδή είναι ένας άνθρωπος με λαϊκό έρεισμα, κάτι που δεν συμβαίνει σε όλα τα μικρά ή μεγαλύτερα κόμματα, εάν χρειάζεται οτιδήποτε εγώ και όχι μόνος μου, με όλη την Πνοή Δημοκρατίας που έχουμε δημιουργήσει με άλλους ανθρώπους, ανάλογης αντίληψης, θα σταθούμε δίπλα της και θα της παρέχουμε ό,τι χρειάζεται”, είπε χαρακτηριστικά.

Τι εννοούσε ο Καραχάλιος;

Τις προηγούμενες ημέρες ο Νίκος Καραχάλιος είχε κατονομάσει τον καθηγητή Φαρμακολογίας και πολιτευτή Δημήτρη Κούβελα, ως συνεργάτη και σύμβουλο της Μαρίας Καρυστιανού. “Δεν υπάρχουν επαφές με την έννοια που δόθηκε”, ξεκαθάρισε ο κ. Κούβελας. “Με ρώτησε μέσω SMS εάν γνωρίζω κάποιους ειδικούς στα οικονομικά. Της έδωσα δύο ονόματα και δεν είχα καμία άλλη επαφή μαζί της”, αν και ανέφερε πως πρώτη φορά μίλησαν πριν τις Ευρωεκλογές για το πώς θα μπορούσε να διεθνοποιηθεί το ζήτημα των Τεμπών.

“Ο κ. Καραχάλιος δεν λέει ψέματα, ίσως ερμήνευσε με άλλον τρόπο αυτό που του είπα ότι θα την στηρίξω σε τυχόν πολιτικές της επιλογές”, είπε.

“Η Καρυστιανού κάνει γκελ στον κόσμο”

“Εγώ θεωρώ ότι η κυρία Καρυστιανού επειδή έχει ένα τεράστιο γκέλ στον κόσμο, θα πρέπει αυτό να το κεφαλαιοποιήσει”, είπε ο κ. Κούβελας συμπληρώνοντας με νόημα “Όλα είναι πολιτική”.

Ενδιαφέρουσα είναι η απάντηση της κας Καρυστιανού σε ερώτηση του κ. Κούβελα σχετικά με το τι θα ήθελε να εκφράσει. “Η κυρία Καρυστιανού μου απάντησε ότι θέλει να αλλάξει την κατάσταση στην Ελλάδα. Θέλει μια χώρα με δικαιοσύνη, κάτι που προφανώς θέλουμε όλοι. Θέλει μια χώρα με εθνική ανεξαρτησία. Κάτι που προφανώς θέλουμε όλοι. Αλλά αυτός ο όρος κοινωνική ανεξαρτησία και δικαιοσύνη είναι αμφιλεγόμενος”, είπε ο κ. Κούβελας

“Η Καρυστιανού δεν θέλει να έχει καμία σχέση με την Κωνσταντοπούλου”

“Η Καρυστιανού δεν θέλει να έχει καμία σχέση με την Κωνσταντοπούλου και το υπόλοιπο σκηνικό των παλαιοπολιτικών κομμάτων”, τόνισε ο Δ. Κούβελας. “Γιατί θεωρεί ότι βρίσκονται σε μια πολιτική σκυταλοδρομία, ότι στην ουσία δεν θέλουν να αντιδράσουν”, είπε.

Μαρία Καρυστιανού

