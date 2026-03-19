Δ. Κουτσούμπας: Προειδοποιούμε την κυβέρνηση της ΝΔ να μην τολμήσει να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει την αποκλειστική ευθύνη συνολικά για τους όρους διεξαγωγής της κύριας δίκης που αφορά τη σύγκρουση των δυο τρένων και ξεκινάει τη Δευτέρα 23 Μάρτη. Την προειδοποιούμε να μην τολμήσει να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Το ΚΚΕ έχει έγκαιρα αναδείξει τα ζητήματα σχετικά με τον χώρο διεξαγωγής της κύριας δίκης. Με σχετική ερώτηση μάλιστα που κατέθεσε απαίτησε να διασφαλιστεί η παρουσία των συγγενών των θυμάτων στην κύρια αίθουσα που θα διεξάγεται η ακροαματική διαδικασία, όπως ζητούν και οι ίδιοι. Η γενικόλογη απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που στην πραγματικότητα επανέλαβε τη σχετική απόφαση του Εφετείου Λάρισας, καθόλου δε διασφαλίζει αυτό το δίκαιο αίτημα.

Οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι μαζικοί φορείς του λαϊκού κινήματος, στέκονται πραγματικά στο πλευρό των συγγενών και του Συλλόγου τους και δυναμώνουν τον αγώνα για να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια, ότι ο μεγάλος ένοχος για τα δεκάδες καθημερινά Τέμπη είναι το κράτος, είναι οι κυβερνήσεις, η ΕΕ που στηρίζουν αυτές τις ματωμένες ράγες του κέρδους» πρόσθεσε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε στη δήλωσή του:

«Συνεχίζουμε τον αγώνα για την πραγματική δικαίωση των θυμάτων, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».