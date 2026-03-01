MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δ. Κουτσούμπας: Η Ελλάδα να πάψει να προσφέρει συνδρομή σε εγκληματίες τύπου Νετανιάχου ή Τραμπ

|
THESTIVAL TEAM

Τις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης καταγγέλει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι οι βάσεις και ο ελληνικός λαός γίνονται στόχοι αντιποίνων λόγω της συνδρομής στην επίθεση στο Ιράν μέσω των στρατιωτικών βάσεων του NATO που βρίσκονται στην επικράτεια.

Ολόκληρη η δήλωση

«Η νέα γκανγκστερική ιμπεριαλιστική επέμβαση των Αμερικάνων και Ισραηλινών κατά του Ιράν πυροδοτεί, ανάβει παρά πέρα τη φωτιά του πολέμου όχι μόνο σε όλη τη Μέση Ανατολή, αλλά ευρύτερα σε όλη την περιοχή, σε όλο τον κόσμο».

»» Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει στρατηγικούς συμμάχους το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και έχει γεμίσει τη χώρα μας με αμερικάνικες βάσεις θανάτου, έχει τεράστιες εγκληματικές ευθύνες για όλη αυτή την κατάσταση. Η χώρα μας, οι βάσεις των Αμερικάνων, αλλά και ο ελληνικός λαός, γίνονται στόχοι αντιποίνων, από τη βάση της Σούδας στην Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα και τις άλλες αμερικανοΝΑΤΟϊκες βάσεις. Να τις πάρουν και να ξεκουμπιστούν εδώ και τώρα.

»» Η Ελλάδα να βγει από αυτόν τον πόλεμο, να πάψει να προσφέρει συνδρομή σε εγκληματίες τύπου Νετανιάχου ή Τραμπ.

Δημήτρης Κουτσούμπας

