MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δ. Κουτσούμπας: Η έκθεση της ΟΓΕ και του ΕΕΤΕ συμβάλλει στον αγώνα των γυναικών για ειρήνη, ελευθερία, πολιτισμό, ισοτιμία

|
THESTIVAL TEAM

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, βρέθηκε νωρίτερα σήμερα στα εγκαίνια της έκθεσης εικαστικών τεχνών που διοργανώνουν η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος (ΟΓΕ) και το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ), στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, με τίτλο «Πίσω απ’ τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής», με τη συμμετοχή 450 καλλιτεχνών, όπου έκανε και την ακόλουθη δήλωση:

«Η εικαστική έκθεση της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος σε συνεργασία με το Εικαστικό Επιμελητήριο αποτελεί τεράστια συμβολή στον αγώνα των γυναικών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Σε αυτόν τον αγώνα που δίνεται για ειρήνη, ελευθερία, πολιτισμό, ισοτιμία. Σε έναν αγώνα ενάντια σ’ αυτό το άδικο σύστημα της εκμετάλλευσης, των πολέμων, της φτώχειας, της ανισοτιμίας των γυναικών, του ρατσισμού, του φασισμού, της καταπίεσης των γυναικών και όλων των ανθρώπων του μόχθου.

Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σ’ αυτήν την ωραία έκθεση και στον μεγάλο αγώνα που δίνουν οι γυναίκες της πατρίδας μας μαζί με τις γυναίκες όλου του κόσμου».

Δημήτρης Κουτσούμπας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Σρι Λάνκα: Οι αρχές απομάκρυναν το πλήρωμα ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – Τρεις συλλήψεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Κινηματογραφική σύλληψη οδηγού στη Θεσσαλονίκη: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και παραβίασε stop – Κατάπιε ναρκωτικά και πήγε νοσοκομείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μιχαηλίδου από Θεσσαλονίκη: Η τεχνολογία ανοίγει νέους ορίζοντες για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

ΔΕΘ 14 ώρες πριν

Νομικοί της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ: “Θεσμική και δημοκρατική εκτροπή η απόρριψη του αιτήματος”

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Ο Akylas “πάντρεψε” το Ferto με το Abracadabra της Lady Gaga