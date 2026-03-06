Δ. Κουτσούμπας: Η έκθεση της ΟΓΕ και του ΕΕΤΕ συμβάλλει στον αγώνα των γυναικών για ειρήνη, ελευθερία, πολιτισμό, ισοτιμία

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, βρέθηκε νωρίτερα σήμερα στα εγκαίνια της έκθεσης εικαστικών τεχνών που διοργανώνουν η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος (ΟΓΕ) και το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ), στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, με τίτλο «Πίσω απ’ τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής», με τη συμμετοχή 450 καλλιτεχνών, όπου έκανε και την ακόλουθη δήλωση:

«Η εικαστική έκθεση της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος σε συνεργασία με το Εικαστικό Επιμελητήριο αποτελεί τεράστια συμβολή στον αγώνα των γυναικών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Σε αυτόν τον αγώνα που δίνεται για ειρήνη, ελευθερία, πολιτισμό, ισοτιμία. Σε έναν αγώνα ενάντια σ’ αυτό το άδικο σύστημα της εκμετάλλευσης, των πολέμων, της φτώχειας, της ανισοτιμίας των γυναικών, του ρατσισμού, του φασισμού, της καταπίεσης των γυναικών και όλων των ανθρώπων του μόχθου.

Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σ’ αυτήν την ωραία έκθεση και στον μεγάλο αγώνα που δίνουν οι γυναίκες της πατρίδας μας μαζί με τις γυναίκες όλου του κόσμου».