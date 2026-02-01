Δ. Κουτσούμπας: Αποκλειστικά αρμόδιος για τις κοινωνικές, πολιτικές εξελίξεις σε κάθε χώρα είναι μόνο η εργατική τάξη

«Η Κεντρική Επιτροπή εκτιμά ότι όλη η τετράμηνη προσυνεδριακή διαδικασία όσο και οι εργασίες του ίδιου του Συνεδρίου μας αυτές τις μέρες έδειξαν ένα κόμμα ενωμένο ιδεολογικά, πολιτικά, οργανωτικά, ένα κόμμα αποφασισμένο να γίνει ο παράγοντας εκείνος που θα βάλει τη σφραγίδα του στις μελλούμενες εξελίξεις, θα ηγηθεί δυναμικά του εργατικού κινήματος και της κοινωνικής συμμαχίας των αντικαπιταλιστικών, αντιμονοπωλιακών, λαϊκών δυνάμεων για την επαναστατική ανατροπή, τον σοσιαλισμό», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην τελική ομιλία του στις εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ.

Για τις διεθνείς εξελίξεις, σημείωσε ότι «ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα είναι αυτό που τροφοδοτεί την κούρσα της αναμέτρησης για τον έλεγχο των αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των στρατηγικής σημασίας περιοχών». «Δίπλα στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή φουντώνουν νέες εστίες σε όλες τις ηπείρους και θερμές εστίες γίνονται πολεμικές φωτιές», πρόσθεσε.

«Θα συνεχίσουμε αταλάντευτα να στεκόμαστε στο πλευρό των λαών και των αγώνων τους, στο πλευρό της Κούβας, του κουβανικού λαού και του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας που απειλείται και απαιτούμε βεβαίως να τερματιστεί ο πολύχρονος αποκλεισμός που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και χαρακτήρισε ως «άκρως επικίνδυνο το δόγμα του “ζωτικού χώρου” που προωθεί η νέα στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ», συμπληρώνοντας πως «προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για νέες ραγδαίες εξελίξεις».

«Αποδομούμε τα ιμπεριαλιστικά προσχήματα και τονίζουμε ότι αποκλειστικά αρμόδιος για τις κοινωνικές, πολιτικές εξελίξεις σε κάθε χώρα είναι μόνο η εργατική τάξη, ο λαός που μπορεί να προωθήσει τα δικά του αυτοτελή συμφέροντα, σε σύγκρουση με τους εκμεταλλευτές και τους πολιτικούς τους εκπροσώπους», επεσήμανε.

«Η ανισόμετρη ανάπτυξη, η ανισοτιμία ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη και το κυνήγι του κέρδους των μονοπωλίων οξύνουν αντιθέσεις, οξύνει ανταγωνισμούς στα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά μπλοκ και στο εσωτερικό κάθε ιμπεριαλιστικής συμμαχίας», υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ για προσθέσει ότι αυτό το στοιχείο «σημαδεύει έντονα την κατάσταση και την πορεία της ευρωατλαντικής συμμαχίας» και «η θέση αυτή επιβεβαιώνεται και από τις εξελίξεις στη Γροιλανδία» στις αιτίες των οποίων αναφέρθηκε αναλυτικά.

Όπως σημείωσε, μεταξύ άλλων, «σ’ αυτές τις συνθήκες αποκαλύπτεται και ο ρόλος του ΝΑΤΟ, που καταπατά τα δικαιώματα του λαού της Γροιλανδίας και επιχειρεί να προωθήσει συμβιβαστική λύση με στόχο την ικανοποίηση των αμερικανικών σχεδιασμών και της ΝΑΤΟποίησης του νησιού, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα».

«Τα κόμματα-υμνητές του ευρωατλαντισμού είναι εκτεθειμένα ανεπανόρθωτα. Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ όχι μόνο δεν μπορούν να είναι εγγυητές της ασφάλειας και της ειρήνης, αλλά είναι αντίπαλοι των λαών, προετοιμάζουν νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους», τόνισε.

«Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια της ευρωατλαντικής συμμαχίας, φουντώνει η ανησυχία των αστικών τάξεων και των πολιτικών τους εκπροσώπων για την αποδυνάμωση και την αποσύνθεση του ΝΑΤΟ, δυναμώνουν αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ και σε αυτές τις συνθήκες επιβάλλεται να δυναμώσει η παρέμβαση των λαών, να αξιοποιήσουν προς όφελός τους αυτές τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις», επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική κυβέρνηση «που υιοθέτησε προκλητικά τα αμερικανικά προσχήματα για την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα, υιοθετεί σήμερα τις “ανησυχίες” και τα αμερικανικά προσχήματα για τη Γροιλανδία, αγκιστρωμένη, όπως και τα άλλα αστικά κόμματα, στη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, υποστηριχτές της ΝΑΤΟϊκής συνοχής».

«Ογδόντα χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου ιμπεριαλιστικού Πολέμου, όλο και πιο κοντά έρχεται ο κίνδυνος ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου. Πολλά στοιχεία της σημερινής κατάστασης θυμίζουν την περίοδο του Μεσοπολέμου (1930-1940) τον 20ό αιώνα», υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Σήμερα, στόχος του κεφαλαίου, των αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων είναι να βάζουν εμπόδια στη διαμόρφωση αντικαπιταλιστικής συνείδησης, ιδιαίτερα σε μία περίοδο αυτών των οξυμμένων ανταγωνισμών και της πολεμικής προετοιμασίας. Είτε στηρίζοντας και ενισχύοντας σκοταδιστικές, ακροδεξιές, φασιστικές, εθνικιστικές, ρατσιστικές δυνάμεις και κόμματα είτε προωθώντας το αντιδραστικό ρεύμα του υποκειμενικού ιδεαλισμού, τη στρέβλωση της πραγματικότητας με τον ψεύτικο δικαιωματισμό, την ανάδειξη των ξεχωριστών ατομικών αστικών δικαιωμάτων», ανέφερε.

«Επιδιώκουν συνεχώς και με διάφορους τρόπους να βάζουν εμπόδια στην ενίσχυση του ΚΚΕ απέναντι στην προσπάθεια του πολιτικού συστήματος να “αναβαπτιστεί” στα μάτια του λαού» σημείωσε, συμπληρώνοντας πως «θα ενισχυθεί η προσπάθεια του συστήματος να θέσει και νέα κάλπικα δίπολα, ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές, προώθησης νέων ή παλιών “σωτήρων” και δήθεν “αντισυστημικών” φωνών που υπερασπίζονται την καπιταλιστική βαρβαρότητα στην ουσία», ενώ «αυτή η προσπάθεια θα ενταθεί μπροστά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, αφού η χρονιά που διανύουμε το 2026 έως το αργότερο το πρώτο τρίμηνο του 2027 θα είναι ουσιαστικά προεκλογική περίοδος».

«Η συζήτηση περί “πολιτικής σταθερότητας”, “κράτους δικαίου” και δήθεν “αντισυστημικών” δυνάμεων θα ενταθεί, με την υπερπροβολή αντιδραστικών λαϊκιστικών μορφωμάτων, όπως του Βελόπουλου ή της Λατινοπούλου, της Κωνσταντοπούλου, παλιών και νέων, όπως του Τσίπρα τώρα ή της Καρυστιανού», πρόσθεσε.

«Όμως, η μόνη πραγματικά αντισυστημική επιλογή είναι η αμφισβήτηση να παίρνει αντικαπιταλιστικό-αντιμονοπωλιακό περιεχόμενο και προσανατολισμό, για την ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης, του καπιταλισμού, που έχει στο DNA του την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, τους πολέμους, τις κρίσεις», τόνισε και επεσήμανε: «Όλα αναδεικνύουν ότι μόνη διέξοδος για τον λαό είναι η επαναστατική ανατροπή, η οικοδόμηση του σοσιαλισμού που με την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό μπορεί να βάλει στο επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες, να προσφέρει ζωή με σύγχρονα δικαιώματα».

«Σήμερα υπάρχουν όλες οι αντικειμενικές προϋποθέσεις ο λαός να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Η αισιοδοξία των κομμουνιστών δεν πηγάζει από αυταπάτες, αλλά από τη γνώση της ιστορικής αναγκαιότητας. Από την εμπιστοσύνη στη δύναμη της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, από τη μεγάλη και ηρωική πορεία του κόμματος στο διάβα των δεκαετιών. Η ανατροπή θα έρθει ως αποτέλεσμα συνειδητής, μαχητικής, οργανωμένης λαϊκής δράσης με την εργατική τάξη ως πρωτοπόρα τάξη μπροστά, με την κοινωνική αντικαπιταλιστική-αντιμονοπωλιακή συμμαχία του λαού, με το ΚΚΕ μπροστά. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε», κατέληξε ο κ. Κουτσούμπας.