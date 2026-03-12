Χρυσοχοΐδης: “Θα πάρουμε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό από το 2023 αν πείσουμε ότι είμαστε αποτελεσματικοί”

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ασφάλεια της χώρας, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας στο protothema.gr, υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις απειλής για την Ελλάδα, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη εγρήγορση.

«Υπάρχει διαρκώς συλλογή πληροφοριών και προστατεύουμε ευαίσθητους στόχους», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. Παράλληλα, έθεσε και το ζήτημα του καθεστώτος πτήσης των πολιτικών drones, ενώ αναφέρθηκε και στη νέα Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Υποδομών, η οποία σύντομα θα αποκτήσει και προϊστάμενο.

«Η στιγμή που με τρόμαξε στον Έβρο»

Ο υπουργός θυμήθηκε και μια ιδιαίτερα έντονη στιγμή από το 2020, όταν μετέβη στον Έβρο με εντολή του πρωθυπουργού, στην αρχή της μεταναστευτικής κρίσης που – όπως τη χαρακτήρισε – αποτέλεσε υβριδική πίεση από την Τουρκία.

«Είδα 50.000 άτομα με δάδες να προσπαθούν να μπουν στη χώρα με το έτσι θέλω. Εκεί είπα “τι θα κάνω;”», ανέφερε. Όπως σημείωσε, η κατάσταση αντιμετωπίστηκε χωρίς χρήση όπλων. «Δεν πέρασε κανείς, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα», τόνισε.

Εγκληματικότητα, Ρομά και πανεπιστήμια

Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, υποστήριξε ότι τα περίπου 20.000 αλκοτέστ που πραγματοποιούνται κάθε Σαββατοκύριακο συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέας κουλτούρας στους οδηγούς.

Παράλληλα μίλησε για τη δράση της ειδικής υπηρεσίας που συχνά αποκαλείται «ελληνικό FBI», λέγοντας ότι έχει εξαρθρώσει περίπου 200 εγκληματικές οργανώσεις.

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά τόσο στα γήπεδα όσο και στα πανεπιστήμια. Τάχθηκε υπέρ της ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Όσον αφορά τους Ρομά, διευκρίνισε ότι ποτέ δεν ανακοίνωσε σχέδιο πρόσληψης Ρομά στην αστυνομία. «Αγαπάμε τους Ρομά, δεν αγαπάμε το επάγγελμα “έγκλημα”», είπε χαρακτηριστικά.

Μετανάστευση και pushbacks

Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο υπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν έχει λόγο να προχωρά σε επαναπροωθήσεις μεταναστών, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το πλαίσιο της νόμιμης μετανάστευσης.

«Να δούμε τη νόμιμη μετανάστευση ώστε να μην είμαστε πελάτες των διακινητών», σημείωσε.

«Θα βγάλουμε την κουκούλα των δήθεν προβοκατόρων»

Απαντώντας σε επικρίσεις για υπέρμετρη αστυνομική βία, ο υπουργός κάλεσε όποιον έχει συγκεκριμένες καταγγελίες να τις υποβάλει ώστε να διερευνηθούν.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στα επεισόδια στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη το 2025, όπου είχαν διατυπωθεί ισχυρισμοί ότι κουκουλοφόροι ήταν μυστικοί αστυνομικοί. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα, «θα βγάλουμε την κουκούλα των δήθεν προβοκατόρων».

Πολιτικές εξελίξεις και εκλογές

Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις, δήλωσε ότι όταν προκύψουν νέα πολιτικά σχήματα θα υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση, ενώ για τον χρόνο των εκλογών παρέπεμψε στην απόφαση του πρωθυπουργού.

Παράλληλα εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε ακόμη και να αυξήσει το ποσοστό του 41% που έλαβε στις εκλογές του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι θα πείσει τους πολίτες.

Όσο για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ανέφερε ότι υπάρχουν πεδία συνεννόησης με δυνάμεις της Βουλής, δίνοντας έμφαση στη σημασία της πολιτικής σταθερότητας.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη και αν θεωρεί ότι έχουν συλληφθεί όλα τα μέλη της, άφησε ανοιχτά ερωτήματα, αντιδρώντας με εμφανή έκπληξη στην ερώτηση.