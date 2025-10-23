MENOY

Χρυσοχοΐδης: Θα αποκαλυφθούν και άλλες εγκληματικές οργανώσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Θα εφαρμοστεί ο νόμος στις παρελάσεις

Φωτογραφία: Intime
Για τις συλλήψεις από το ελληνικό FBI σχετικά με την εγκληματική οργάνωση που εισέπραττε παράνομα εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για την εφαρμογή της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Ένας τύπος συντόνιζε άλλους και αντλούσε πόρους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μοιράζοντας εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μεγάλη εγκληματική οργάνωση η οποία δρούσε με ανθρώπους που δεν τους υπολογίζεις σε διάφορα χωριά και απομυζούσαν πόρους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Χρυσοχοΐδης ο οποίος προανήγγειλε ότι «το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες εξιχνιάσεις από το τμήμα για το οργανωμένο έγκλημα».

«Σύντομα ο εισαγγελέας του οργανωμένου εγκλήματος θα αποδώσει κατηγορίες και σε άλλες εγκληματικές ομάδες» πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Παράλληλα είπε ότι η έρευνα συνεχίζεται και «το ένα είναι πως σε λίγο διάστημα θα ανακοινώσω μια νέα φουρνιά από ΑΦΜ που πρέπει να επιστρέψουν χρήματα πίσω» ενώ «το δεύτερο είναι η εξιχνίαση των εγκληματικών ομάδων που δρούσαν».

Ως προς τη ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι «η ευθύνη για την ασφάλεια, την τάξη και την εφαρμογή του νόμου είναι στην ΕΛΑΣ».

«Θα συνομιλήσω με τον Νίκο Δένδια για να δω τι σκοπό έχει για τη διαμόρφωση του χώρου» συμπλήρωσε σχολιάζοντας ότι «διανύουμε μια περίοδο πολιτικών εντάσεων και όταν υπάρχουν αυτές δημιουργούνται “μάχες” γύρω από ζητήματα. Κάποιοι είναι αποφασισμένοι να καταστρέψουν τη χώρα στο πλαίσιο των πολιτικών επιδιώξεών τους» πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Αναρωτήθηκε, δε, ενόψει των παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου «τι πέτυχαν αυτοί που το 2013 διέκοψαν την παρέλαση; Είναι στο σπίτι τους και στα αζήτητα της ιστορίας. Δεν θα διαλύσουμε τη χώρα έτσι. Ο νόμος είναι νόμος και οι νόμοι γίνονται για να εφαρμόζονται. Στο πλαίσιο της δημοκρατικής ευαισθησίας σε γεγονότα όπως είναι τα Τέμπη, θα εφαρμοστεί ο νόμος για τη διεξαγωγή των παρελάσεων».

