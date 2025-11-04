Χρυσοχοΐδης: Προανήγγειλε αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα όπλα μετά το μακελειό στα Βορίζια

Υπέρ της αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τα όπλα τάχθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σημειώνοντας σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι «παραείναι χαλαρή η νομοθεσία όπως παραείναι γενικώς οι αποφάσεις οι δικαστικές για τα θέματα αυτά χαλαρές».

Παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τυχόν αντίποινα στα Βορίζια λέγοντας στα Παραπολιτικά FM «με ανησυχεί πάρα πολύ γιατί τα πράγματα είναι τόσο θερμά και αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει λογική. Όπως δεν υπάρχει λογική σε όλα αυτά που γίνονται γιατί αυτά είναι παράλογα πράγματα. Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο».

Όσον αφορά την αστυνομική έρευνα για ό,τι συνέβη στα Βορίζια, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε «η αστυνομία διεισδύει μέσα από την έρευνά της και αντιλαμβάνονται οι αρμόδιοι αστυνομικοί ότι υπάρχει ένα ευρύτερο δίκτυο ανθρώπων, συμμέτοχων, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διαμορφώναν και διαμόρφωσαν όλη αυτή την πραγματικότητα η οποία οδήγησε στα μοιραία αυτά γεγονότα. Υπάρχει ακόμα δρόμος προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία και να δοθεί στους αρμόδιους εισαγγελείς».

Απάντησε, επίσης, σε όσους ασκούν κριτική στην αστυνομία για καθυστερημένη παρέμβαση, λέγοντας ότι «υπάρχουν μια σειρά από διάφορα πράγματα αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι αμέσως κλήθηκε και πήγε επιτόπου και παρέμεινε εκεί περιπολικό της τοπικής Αστυνομίας άρα η Αστυνομία ήταν εκεί όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίες».

«Κοιτάξετε τα ποινικά μητρώα όλων αυτών από το θύμα μέχρι τους δράστες. Θα βρεθούν όλα, ας μην σπεύδουν κάποιοι να κουκουλώσουν το θέμα με την Αστυνομία γιατί όλα τα ζητήματα θα ανοίξουν όμως πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα έχει δύο όψεις η μια είναι οι αντιλήψεις που διαμορφώνονται εκεί, ο πολιτισμός όπως αυτός μεταφέρεται από γενιά σε γενιά σε αυτές τις απομονωμένες περιοχές της Κρήτης. Μια Κρήτη η οποία είναι τόσο λαμπερή, τόσο φωτεινή, τόσο πλούσια, τόσο ελκυστική και από την άλλη πλευρά τόσο σκοτεινή» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη «ο κορμός του ελληνικού FBI βρίσκεται στην Αθήνα, ένα κλαδί βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ένα μικρό κλαρί βρίσκεται στην Κρήτη, αυτό πρέπει να το φτιάξουμε μια μεγάλη υπηρεσία η οποία και θα αναλάβει τη διαχείριση του εγκλήματος στην Κρήτη αλλά όχι στη λογική των εφόδων και των επιχειρήσεων αλλά στη λογική της διείσδυσης στο οργανωμένο έγκλημα. Πρόκειται για ναρκωτικά, ζωοκλοπές, ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονιών, καταπατήσεις, εκβιασμοί, λαθρεμπόριο…»

«Άρα το ένα κομμάτι αφορά τις αντιλήψεις και είναι δουλειά των πολιτικών, των νομοθετών, όλων μας να αλλάξουμε μέσα από τα σχολεία, την οικογένεια, τις τοπικές κοινωνίες τις αντιλήψεις. Η δική μας δουλειά της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης είναι να αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο και να γίνουμε ικανότεροι στη διείσδυση, την σύλληψη και την εξάρθρωση αυτών των εγκληματικών οργανώσεων» κατέληξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την Κρήτη.

Προανήγγειλε, τέλος, ότι «τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσω μια σειρά από πράγματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε την αστυνόμευση και το ρόλο της Αστυνομίας σε κάθε περιοχή και το ρόλο της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση και εξιχνίαση των εγκλημάτων. Δηλαδή θέλουμε περαιτέρω ικανότερες υπηρεσίες, διεισδυτικότερες υπηρεσίες, πιο εκπαιδευμένους αστυνομικούς».