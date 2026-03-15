Χρυσοχοΐδης για δολοφονία στην Καλαμαριά: “Φαίνεται να υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο, σύντομα η ΕΛ.ΑΣ. θα έχει απαντήσεις”

Στην δολοφονία του 20χρονου φίλου του ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο, ωστόσο «ξεκάθαρα πρόκειται για βία». Ο υπουργός επισήμανε ότι, ενώ έχει γίνει πρόοδος στην αντιμετώπιση της βίας εντός των γηπέδων, «η βία έχει μεταφερθεί έξω από αυτά».

«Είναι εγκληματίες που κρύβονται πίσω από οπαδικά σχήματα. Καθήκον μας είναι να εξαρθρώσουμε τις εγκληματικές ομάδες. Πρέπει να τις εξαλείψουμε και να δούμε ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από αυτά τα κινήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης, ότι «πολύ σύντομα η αστυνομία θα έχει απαντήσεις για όλα» και ότι οι εμπλεκόμενοι «θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε πως οι κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή καθώς υπάρχουν «δυνητικοί κίνδυνοι που αφορούν τη χώρα μας». Όπως τόνισε, οι αρχές εξετάζουν όλες τις πληροφορίες και ανταλλάσσουν πληροφορίες με την ΕΕ και άλλες χώρες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να προκαλεί συναγερμό.

«Δεν εφησυχάζουμε. Παρακολουθούμε ό,τι πρέπει και λαμβάνουμε τα μέτρα μας», σημείωσε ο υπουργός.