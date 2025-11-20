Χρυσοχοΐδης: Φυλάκιση 2 ετών και πρόστιμα έως 30.000 ευρώ για τις μπαλωθιές – Ιδρύεται Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων

Την ίδρυση τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων (ζωοκλοπή, αγροζημίες, κ.ά) ώστε να παραπέμπονται στο Οργανωμένο Έγκλημα ανακοίνωσε από το Ρέθυμνο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο της παρουσίασης των παρεμβάσεων σε νομοθετικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο με στόχο τον αφοπλισμό όσων κατέχουν όπλα χωρίς άδεια.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης ανακοίνωσε επίσης την ίδρυση Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς με έδρα τις Μοίρες, υπογραμμίζοντας την επαρκή στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό.

Θα στεγάζεται σε κτίριο που παραχώρησε ο Δήμος Φαιστού και θα είναι έτοιμο στα τέλη του χρόνου.

Παράλληλα ανακοίνωσε την ενίσχυση του ΤΑΕ με 40 νέους αστυνομικούς και σύγχρονο εξοπλισμό.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε επίσης και νέα τμήματα:

-Ομάδα ΔΙΑΣ για την αστική και περιαστική περιοχή: Άγιοι Δέκα, Μοίρες, Καπαριανά

-Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων

-ΤΑΕ Μεσαράς ως επιχειρησιακός βραχίονας των ανωτέρων τμημάτων

Όσον αφορά τις αλλαγές στο νόμο περί όπλων, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε περιοριστικούς όρους που θα επιβάλλονται από τους Εισαγγελείς για την αποτροπή κινδύνου λόγω φιλονικίας.

Για τους άσκοπους πυροβολισμούς και τα εκρηκτικά ανήγγειλε την αυστηροποίηση των ποινών, τόσο ως προς την ποινή φυλάκισης όσο και την χρηματική ποινή.

Ειδικά για τις μπαλωθιές τόνισε την ευθύνη του καταστηματάρχη που τις επιτρέπει λέγοντας ότι υποχρεούται να το καταγγείλει αλλιώς αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης, χρηματική ποινή και διοικητική κύρωση σφράγισης του καταστήματός του ως και απώλεια της άδειας λειτουργίας.

Για την κοινωνική πίεση για συμμόρφωση με παραβατική συμπεριφορά, ανακοίνωσε ποινή φυλάκισης ως 2 ετών και χρηματική ποινή 1.000 ως 30.000 ευρώ.

Για τα όπλα σε γάμους, βαφτίσεις, κηδείες και κοινωνικές εκδηλώσεις σημείωσε ότι ως και σήμερα αποτελεί κακούργημα η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου σε δημόσιους χώρους, με προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης ως 8 έτη. Τώρα, ανακοίνωσε, διεύρυνση του χώρου και επιβολή και χρηματικής ποινής σε περίπτωση που φέρει πυροβόλο όπλο ή μαχαίρια και σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις, δικαστικά καταστήματα κ.ά.