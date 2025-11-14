Χρυσοχοϊδης: Εξιχνιάστηκε πλήρως η υπόθεση της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια – Έχουν μαζευτεί αρκετά όπλα

«Εξιχνιάστηκε πλήρως η υπόθεση δολοφονίας στα Βορίζια. Έχουν συλληφθεί όσοι συμμετείχαν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Έχουν μαζευτεί αρκετά όπλα. Έχει εξιχνιαστεί πλήρως. Έχουν συλληφθεί όλοι», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, σε συνέντευξή που παραχώρησε.

Παράλληλα, ο υπουργός μιλώντας στο Action24 σημείωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα επισκεφθεί ξανά την Κρήτη, από όπου θα ανακοινώσει τις σημαντικές αλλαγές που αποφασίστηκαν σχετικά με την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα όπλα, την ενίσχυση και αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών στο νησί και όλες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, τον αφοπλισμό, αλλά και την ποινικοποίηση του εθίμου με τις μπαλωθιές.

Όπως τόνισε, το πρόβλημα με την παράνομη κατοχή όπλων έχει δύο πτυχές. Η μία αφορά στο νομοθετικό πλαίσιο, για το οποίο είπε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην αυστηροποίηση, την οποία θα ανακοινώσει, για να περιορίσει την παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία, με έμφαση στην Κρήτη όπου το πρόβλημα της παράνομης χρήσης όπλων είναι πιο έντονο.

Η δεύτερη πτυχή περιλαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο με στοχευμένες επιχειρήσεις αφοπλισμού σε περιοχές όπου η παράνομη οπλοκατοχή εμφανίζει έξαρση. Όπως υποστήριξε ο κ. Χρυσοχοϊδης, «μέσα από μια νομοθετική ρύθμιση που αναφέρεται στον πιθανό αφοπλισμό όλων εκείνων οι οποίοι κατέχουν παράνομα όπλα, να τα καταθέσουν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, έτσι ώστε ταυτόχρονα με τις επιχειρήσεις να αρχίσει μια προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα στο συγκεκριμένο μέρος». Πρόσθεσε πως «η Κρήτη δεν έχει υψηλή εγκληματικότητα. Το πρόβλημα περιορίζεται στον Ψηλορείτη, βόρεια του Ψηλορείτη και νότια που είναι οι Καμάρες και τα Βορίζια».

Για τα μέτρα που έχει προαναγγείλει σχετικά με την οπλοφορία και την οπλοχρησία, διευκρίνισε πως μέχρι σήμερα υπάρχει περιορισμός και ποινική μεταχείριση για τα πολεμικά όπλα. «Τώρα εντάσσονται στους αυστηρούς περιορισμούς και στις αυστηρές ποινές και τα πιστόλια και τα περίστροφα… Το δεύτερο είναι οι μπαλωθιές σε τελετές και γάμους. Αυτό ποινικοποιείται και με ευθύνη εκείνου που κάνει την κοινωνική εκδήλωση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε Υποδιεύθυνση, ο υπουργός επεσήμανε:

«• Στόχος δεν είναι να πάμε να κάνουμε γιουρούσια στα χωριά. Ο στόχος είναι να ξηλώσουμε το έγκλημα, το οποίο είναι ριζωμένο για δεκαετίες μέσα από συγκεκριμένες οικογένειες.

Το πρόβλημα είναι ότι για πολλά χρόνια στην περιοχή αυτή και για πολλούς λόγους που είναι γνωστοί, υπήρχε μια ανοχή στην οπλοκατοχή, στη χρήση όπλων και γενικότερα παραβατικότητα σε συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή, ζωοκλοπή, η οποία μετά έγινε αγροζημίες, μετά έγινε ναρκωτικά και μετά σιγά-σιγά περάσαμε στο οργανωμένο έγκλημα.

Αυτοί βγάζουν όπλα γιατί έτσι έμαθαν τόσα χρόνια χάρη στην ανοχή που υπήρξε. Όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με τις βεντέτες και όλα αυτά που ακούμε ότι δήθεν υπάρχει εκεί μια “παράδοση”. Είναι εγκληματικές ομάδες, οι οποίες αυτήν τη στιγμή παραβατούν, κερδίζουν πολλά λεφτά, είναι άνθρωποι με περιουσίες, με παράνομες δραστηριότητες.

Το ζητούμενο είναι να υπάρξει εφαρμογή μιας αυστηρής νομοθεσίας, την οποία θα εφαρμόσει η αστυνομία, αλλά κυρίως μέσα από το πέρασμα ενός μηνύματος ότι “πλέον τελείωσαν οι εκπτώσεις και η ανοχή”. Μη με ρωτάτε γιατί. Να κοιταχτούμε στον καθρέφτη όλοι μας και να δούμε γιατί».

Ο κ. Χρυσοχοϊδης, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, αναφέρθηκε και στα εξής:

Για τους Antifa:

Σχετικά με την ένταξη, από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στη λίστα των διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων, δύο ελληνικών οργανώσεων που κατηγορούνται για διασυνδέσεις με την Antifa, υπογράμμισε: «Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει η αμερικανική κυβέρνηση, ποιους θεωρεί τρομοκράτες. Οι “Αntifa” υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, εδώ, έχουμε κάποια ακτιβίστικη δραστηριότητα. Δεν έχουμε τρομοκρατική δράση. Υπάρχει ένας ακτιβισμός, ο οποίος περιορίζεται σε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που γνωρίζουμε».

Για τους Ρομά:

Με αφορμή το περιστατικό καταδίωξης δραστών από ομάδες της ΔΙ.ΑΣ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου τραυματίστηκαν και τρεις αστυνομικοί ανέφερε ότι θα συλληφθούν. «… Δεν αφήνει η αστυνομία, πια, κανέναν χωρίς να τον συλλάβει», σημείωσε και έδωσε το στοιχείο ότι το αυτοκίνητο ανήκει σε Ρομά τονίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης της εγκληματικότητας με δράστες Ρομά, όπως και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε οικισμούς με υψηλή παραβατικότητα. «Ναρκωτικά, κλοπές, διαρρήξεις, όλα αυτά πρέπει να τελειώσουν», πρόσθεσε.

Ξεκινούν αύριο 15 Νοεμβρίου και στην Αττική στοχευμένες επιχειρήσεις, με συμμετοχή 120 αστυνομικών σε περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος, με στόχο τον περιορισμό των φαινομένων παραβατικότητας.

Στην υπόλοιπη επικράτεια που έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του σχεδίου από το περασμένο Σάββατο, υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα από τις τοπικές κοινωνίες, από τους ίδιους τους ανθρώπους, αυτούς που κατοικούν στους συνοικισμούς.

Σχετικά με την αύξηση των απατών σε βάρος, κυρίως, ηλικιωμένων ο υπουργός επεσήμανε πως η αστυνομία ήδη έχει ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης. «Θα εντείνουμε αυτήν την προσπάθεια και δεν φτάνει μόνο η αστυνομία. Πρέπει και άλλοι φορείς να στείλουν μηνύματα και να ενημερώσουν τον κόσμο γύρω από αυτά τα θέματα. Υπάρχει και η ηλεκτρονική απάτη. Γίνονται πάρα πολλές κλοπές μέσα από κάρτες….», υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.