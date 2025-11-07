MENOY

Χρυσοχοΐδης: Δεν συμμερίζομαι τις απόψεις Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Ο Άδωνις είναι αγαπημένος μου φίλος αλλά δεν συμμερίζομαι αυτές τις απόψεις», απάντησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ερωτώμενος στη συνέντευξη Τύπου από την Κρήτη για τα όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας για την οπλοκατοχή.

Σημειώνεται πως μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο OPEN, ο κ. Γεωργιάδης τάχθηκε υπέρ του «αμερικανικού μοντέλου» για την οπλοκατοχή.

«Μου αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας, δεν είμαι κατά. Δεν είναι αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Εκεί είναι παράνομα τα όπλα. Στις ΗΠΑ το θέμα της οπλοκατοχής είναι τεράστιο, σε κάθε εκλογές παίζει ρόλο. Ακόμα και οι Δημοκρατικοί πρόεδροι που ήταν αντίθετοι, όταν κυβέρνησαν δεν τόλμησαν να την ακουμπήσουν», είπε στη συνέχεια ο ίδιος, εξηγώντας πως «η Ευρώπη έχει άλλη κουλτούρα».

«Μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Μου αρέσει η ελευθερία πάρα πολύ. Και η ελευθερία χρήζει υπερασπίσεως» συμπλήρωσε, ξεκαθαρίζοντας πως αυτό αποτελεί προσωπική του γνώμη και όχι θέση της κυβέρνησης. «Στη ΝΔ ευτυχώς δεν είμαστε σταλινικό κόμμα, μπορούμε να έχουμε και προσωπικές απόψεις», τόνισε.

Άδωνις Γεωργιάδης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

