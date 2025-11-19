Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: Να σπάσουμε τη σιωπή απέναντι στη βία, τα θύματα να καταγγέλλουν την κακοποίηση

Το μήνυμα πως “πρέπει να σπάσουμε τη σιωπή” και όποιος υφίσταται βία να την καταγγέλλει αμέσως, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της της δράσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας» που διοργανώνει το υπουργείο.

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης σε δηλώσεις του πριν την έναρξη της εκδήλωσης, εντός του 2025 είχαμε 13.000 συλλήψεις για περιστατικά βίας ενώ τα περιστατικά δεν βαίνουν μειούμενα αλλά παραμένουν τα ίδια σε αριθμούς. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός πως πλέον όλο και περισσότερα στόματα θυμάτων κακοποίησης ανοίγουν και πλέον προχωρούν σε καταγγελία στις Αρχές για τη βία που υφίστανται.

“Θέλω να καλέσω όλες τις γυναίκες όλα τα παιδιά κάθε άνθρωπο που υφίσταται βία να καταγγέλλει τη βία να σπάσουμε τη σιωπή να μη φοβάται κανείς, είμαστε εδώ και θα σας προστατεύσουμε”, διαμήνυσε ο κ. Χρυσοχοΐδης τονίζοντας πως η Ελληνική Αστυνομία είναι κάθε χρόνο πιο αποτελεσματική απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. “Οι πολιτικές μας αποδίδουν, έχουν αποτέλεσμα, κάθε χρόνο είμαστε καλύτερα από πλευράς αποτελεσμάτων, κάθε χρόνο είμαστε πιο ακόμα αποτελεσματικοί, ακόμα πιο κοντά στα θύματα”, είπε.

Μάλιστα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηε και στη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. “Όπως γνωρίζετε, στην εποχή μας η βία όλο και περισσότερο αυξάνεται, σε πολλά πεδία της κοινωνικής μας ζωής. Έβλεπα εδώ προηγουμένως ζωγραφιές από τα παιδιά από το δημοτικό σχολείο που έμενε εκεί κοντά ο Άλκης Καμπανός και έρχεται στη μνήμη και πάλι ένα τόσο αιματηρό και βίαιο γεγονός”. ανέφερε,

“Η βία λοιπόν η οποία απλώνεται παντού σε όλον τον πλανήτη, στη χώρα μας είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει ως οικογένεια, ως σχολείο, ως πολιτική, ως χώρα συνολικά, ως ελληνική κοινωνία, Να την καταπολεμήσουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε και διαθέτουμε πολλά. Και είμαστε εδώ σήμερα, η Ελληνική Αστυνομία, να διαβεβαιώσει του Έλληνες πολίτες ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την καταπολέμηση της βίας. Η ενδοοικογενειακή βία ένα θλιβερό κοινωνικό πρόβλημα που δυστυχώς απασχολεί χιλιάδες οικογένειες, χιλιάδες γυναίκες θύματα χιλιάδες παιδιά θύματα κακοποιητών”, τόνισε επίσης ο κ. Χρυσοχοΐδης.