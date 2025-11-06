Χρήστος Κατσώτης: Αντιπαραγωγική η 13ωρη εργασία, εμποδίζει τη συνεύρεση των ανθρώπων – Δείτε βίντεο
Ευθύνες στην κυβέρνηση για το δημογραφικό πρόβλημα εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης. Όπως τόνισε μεταξύ άλλων, το νέο εργασιακό πλαίσιο για την 13ωρη εργασία είναι αντιπαραγωγικό ενώ αποτελεί εμπόδιο για τα ζευγάρια που θέλουν να τεκνοποιήσουν.
«Οι εξαγγελίες για το δημογραφικό προκαλούν γιατί το προκαλεί η κυβερνητική πολιτική με τα ενοίκια στα ύψη με ανύπαρκτες και εμπορευματοποιημένες κοινωνικές υπηρεσίες με την μείωση του ελεύθερου χρόνου που εμποδίζει την συνεύρεση των ανθρώπων» είπε χαρακτηριστικά για να αναρωτηθεί: «Μα πώς θα τεκνοποιήσουν τα νέα ζευγάρια όταν δουλεύουν 13 και 15 ώρες την ημέρα;», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την ομιλία του:
