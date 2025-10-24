Χρίστος Δήμας: “Ο κοινός μας στόχος είναι να σώσουμε ζωές”

«Ο κοινός μας στόχος είναι να σώσουμε ζωές» υπογράμμισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, σε χαιρετισμό του, μέσω βιντοσκοπημενου μηνύματος, στην εκδήλωση με θέμα: «Οδική Ασφάλεια για Όλους», που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.

Την πρωτοβουλία της διοργάνωσης της εκδήλωσης είχε η Νέα Δημοκρατία, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιωσιμότητας και Ασφάλειας «Ζήτημα Ζωής», στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Στην εκδήλωση, που περιλάμβανε και βιωματική εμπειρία προσομοίωσης ασφαλούς οδήγησης, συμμετείχαν συγκοινωνιολόγοι, στελέχη της Τροχαίας και ειδικοί επιστήμονες.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε, στο μήνυμα του, εκτενώς στο έργο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην υψηλή προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στον τομέα αυτόν. Τόνισε, ότι «η Οδική Ασφάλεια μας αφορά όλους και κάθε ένας έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης και συμβολής», από την πολιτεία, την αυτοδιοίκηση τους φορείς, έως και τον απλό πολίτη και χρήστη του οδικού δικτύου. Επεσήμανε, ότι σε αυτήν την πυραμίδα το υπουργείο έχει θεμελιώδη ρόλο, καθώς «διαμορφώνει τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, προάγει τη βιώσιμη κινητικότητα, ενισχύει τις συγκοινωνίες και υλοποιεί οδικά έργα που αναβαθμίζουν τις προδιαγραφές ασφαλείας στους ελληνικούς δρόμους».

Αναφέρθηκε επίσης και στην πρόσφατη επικαιροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, λέγοντας: «Η τελευταία επικαιροποίηση του κυρωτικού πλαισίου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αντιμετωπίζει με αυστηρότητα τη συστηματική παραβατικότητα, την υποτροπή σε επικίνδυνες συμπεριφορές. Την υπερβολική ταχύτητα, τη μη χρήση ζώνης, ή κράνους, ή την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και τη χρήση κινητού. Είναι παραβάσεις που ευθύνονται για πολλά τροχαία ατυχήματα, ειδικά μέσα στα αστικά κέντρα».

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι «το υπουργείο κατασκευάζει σύγχρονους αυτοκινητόδρομους και οδικούς άξονες, με υψηλές προδιαγραφές ασφαλούς κυκλοφορίας, με άμεση συνέπεια τη μείωση του αριθμού των συμβάντων στο εθνικό οδικό δίκτυο» και επεσήμανε και τις κατά τόπους παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε επικίνδυνους οδικούς άξονες, όπως «στον παλιό οδικό άξονα Πάτρα – Πύργος» , που «είχαν άμεσο αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση των μετωπικών συγκρούσεων». Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι «αντίστοιχα μέτρα λαμβάνονται και στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ».

«Συνεπώς, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ταυτόχρονα με τον στρατηγικό σχεδιασμό, επιδεικνύει και άμεσα αντανακλαστικά με στοχευμένες παρεμβάσεις όπου είναι αναγκαίο» είπε ο κ. Δήμας και πρόσθεσε:

«Η βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, άλλωστε, έχει τεθεί από το ίδιο τον Πρωθυπουργό, ως άμεση προτεραιότητα. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι συνοδοιπόροι γιατί ο κοινός μας στόχος είναι να σώσουμε ζωές».

Ο κ. Δήμας έκλεισε το μήνυμα του, συγχαίροντας τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ‘Αννα Ευθυμίου, προσερχόμενη στην εκδήλωση, δήλωσε, ότι «είναι μία πολύ σημαντική δράση ευαισθητοποίησης που κάνει η Νέα Δημοκρατία», προσθέτοντας πως «έχουμε βάλει πολύ ψηλά στην ατζέντα το “όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο”» και πρόσθεσε: «Ποτέ αλκοόλ και τιμόνι, ποτέ κινητό και οδήγηση».

Στην εκδήλωση διαβάστηκε ο χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Κώστα Σκρεκα, ο οποίος συνεχάρη τους διοργανωτές και αναφέρθηκε στην προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στο θέμα της οδικής ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της ΝΔ, πρώην υπουργός, Θόδωρος Καράογλου επεσήμανε, σε δηλώσεις του, ότι «για πολλά χρόνια η Ελλάδα είχε το θλιβερό ρεκόρ των τροχαίων δυστυχημάτων, αλλά με τα μεγάλα έργα υποδομής η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά». Όπως σημείωσε, «χρειάζεται όμως υπεύθυνη οδική συμπεριφορά από όλους μας», προσθέτοντας πως «το νέο νομοθετικό πλαίσιο αυστηροποιεί τις ποινές για συγκεκριμένα τροχαία αδικήματα».

Ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας ανέδειξε σε δηλώσεις του την εκπαιδευτική διάσταση του θέματος, λέγοντας ότι «η οδική ασφάλεια είναι προπάντων ζήτημα παιδείας» και ότι «οι γονείς δίνουν πρώτοι το παράδειγμα». Όπως υπογράμμισε, «στα σχολεία χρειάζεται μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής, ώστε οι νέες γενιές να μεγαλώνουν με κουλτούρα ασφάλειας».

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς τόνισε στην εκδήλωση ότι «στόχος της εκδήλωσης ήταν να αφυπνίσουμε όσο γίνεται περισσότερο τους οδηγούς, τους πεζούς, τους νέους και τους ηλικιωμένους» και υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην οδική ασφάλεια».

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας Παραγωγικών Φορέων και Επιχειρηματικότητας Γιάννης Ρουκάς αναφέρθηκε στους ποσοτικούς στόχους της χώρας: «Μέχρι το 2030 πρέπει να μειωθούν κατά 50% τα ατυχήματα, από το 2019 ήδη έχουν μειωθεί κατά 15%, όμως έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας». Όπως είπε, «ο αυστηρός ΚΟΚ δεν είναι τιμωρητικός, αλλά εργαλείο προστασίας του ίδιου του πολίτη».

Η Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΝΔ Μαρία Νάτσιου υπογράμμισε ότι «πάνω από όλα και πάνω από όλους είναι η ανθρώπινη ζωή». Όπως δήλωσε, «η αυστηροποίηση του ΚΟΚ δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά στοχεύει στη συμμόρφωση και στη μείωση των τροχαίων».

Η Αστυνόμος Α’ από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, Ελισάβετ Κασαπάκη παρουσίασε τα κύρια αίτια των ατυχημάτων «υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια, παραβίαση σηματοδότη» και σημείωσε ότι «αν και υπάρχει μια βελτίωση της κατάστασης δε θα πρέπει να επαναπαυόμαστε»

Τόνισε, ότι σύντομα αναμένεται να φανούν και τα αποτελέσματα και να προκύψουν και τα συμπεράσματα από την «πλήρη εφαρμογή του νέου ΚΟΚ, που είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, στελέχη της ΝΔ και έλαβαν το λόγο, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ταξί «Taxiway» Θεόδωρος Σταυρίδης και ο πολιτικός μηχανικός και σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας Αθανάσιος Τσιούτρας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή, είναι ταυτόχρονα και μια κοινή κοινωνική ευθύνη που ενώνει θεσμούς, φορείς και πολίτες με έναν και μοναδικό σκοπό: τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στους δρόμους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ