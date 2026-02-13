MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρίστος Δήμας: Αυτοψία σε αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου “Κόρινθος – Πάτρα”

THESTIVAL TEAM

Εργοτάξια των αντιπλημμυρικών έργων που υλοποιούνται κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου «Ολυμπία Οδός» στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και Αχαΐας επισκέφθηκε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Το συνολικό πρόγραμμα αντιπλημμυρικής προστασίας αφορά 39 θέσεις παρέμβασης σε Κορινθία και Αχαΐα, στους Δήμους Πατρέων, Αιγιαλείας, Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Βέλου – Βόχας και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 84 εκατ. ευρώ.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ενημερώθηκε για την πορεία, συνολικά του έργου, ενώ επιθεώρησε την πρόοδο των εργασιών στα ακόλουθα σημεία στην Κορινθία:

·       Διευθέτηση του Ρέματος Σελίανδρος (Β204), όπου κατασκευάζεται ορθογωνική διατομή από σκυρόδεμα μήκους 490μ..

·       Παρεμβάσεις στο Αραχωβίτικο Ρέμα (L261), όπου γίνεται διευθέτηση σε μήκος άνω των 900 μέτρων και κατασκευή παραρεμάτιας οδού.

·       Ρέμα Λυγιάς (L246), το οποίο έχει ολοκληρωθεί.

·       Ρέμα Σκουπέικο (Β234), όπου ξεκινά η διευθέτηση της κοίτης από την Παλαιά Εθνική Οδό μέχρι την εκβολή στον Κορινθιακό.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, δήλωσε: «Επιθεωρήσαμε σήμερα την εξέλιξη των αντιπλημμυρικών έργων κατάντι του αυτοκινητόδρομου της «Ολυμπίας Οδού», η υλοποίηση των οποίων αποτελεί προτεραιότητα για την ασφάλεια των πολιτών, την προστασία των ιδιοκτησιών και περιουσιών και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου .

Με ένα στοχευμένο πρόγραμμα παρεμβαίνουμε σε 39 κρίσιμα σημεία κατά μήκος του άξονα “Κόρινθος – Πάτρα”. Τα έργα της πρώτης φάσης εξελίσσονται εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ παράλληλα επιταχύνουμε τις μελέτες για τις επόμενες παρεμβάσεις, ώστε να θωρακίσουμε αποτελεσματικά την περιοχή.

Σε στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Ολυμπία Οδό, προχωράμε και στη δημοπράτηση νέων έργων, μετατρέποντας τον σχεδιασμό μας σε απτό έργο για την τοπική κοινωνία».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος είπε: «Τα αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου αποτελούν κρίσιμη και απολύτως αναγκαία υποδομή, καθώς διασφαλίζουν τόσο την προστασία των περιοχών που διασχίζει ο οδικός άξονας όσο και τη θωράκιση του ίδιου του έργου από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πρόκειται για ένα σύνθετο και τεχνικά απαιτητικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις διευθέτησης ρεμάτων, κατασκευή αποστραγγιστικών δικτύων, τεχνικά έργα απορροής ομβρίων και ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών.

Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των έργων, με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να θωρακίζει και να προστατεύει τις περιοχές κατάντι του αυτοκινητοδρόμου, καθώς και τον ίδιο τον αυτοκινητόδρομο και τους χρήστες του».

Παρόντες ήταν, επίσης, η Βουλευτής Κορινθίας Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη, ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Σωτήρης Μουρίκης, ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης Βλάσης Τσιώτος, ο Δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, καθώς και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ολυμπία Οδός», Παναγιώτης Παπανικόλας.

Χρίστος Δήμας

