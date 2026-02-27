Χριστίνα Αλεξοπούλου: Αντιεξουσιαστική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο γραφείο της στην Πάτρα

Με ανάρτηση της σε διαδικτυακή σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η ομάδα «Αναρχικές, Αναρχικοί», ανέλαβε την ευθύνη για την προ ημερών επίθεση στο πολιτικό γραφείο, στην Πάτρα, της πρώην υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, Χριστίνας Αλεξοπούλου.

Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Σε ένα από τα πιο κεντρικά και φυλασσόμενα σημεία της πόλης της Πάτρας, πετάξαμε μπογιές στην πόρτα του γραφείου της βουλευτή της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου, ενώ παράλληλα παραβιάσαμε και καταστρέψαμε την κλειδαριά. Προσπαθήσαμε έτσι να μην είναι τζάμπα οι προκλητικές κυβερνητικές δηλώσεις και να κάνουμε την αλαζονεία της εξουσίας να κοστίσει. Όσο για το δικό μας τζάμπα, θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε ζωντανό στις απαλλοτριώσεις από τα πολυκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ σας, καθώς ονειρευόμαστε και προσπαθούμε να θέσουμε σε εφαρμογή ένα κόσμο που δεν διαμεσολαβείται από το χρήμα».

Αυτή ήταν η τρίτη φορά που το γραφείο της τ. Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών έγινε στόχος βανδαλιστών.

Η ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ είχε καταδικάσει την επίθεση

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της ΝΔ καταδίκασε την επίθεση στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, κάνοντας λόγο, «για μια ακραία και θρασύδειλη πράξη πολιτικής βίας και εκφοβισμού που προσβάλλει τη Δημοκρατία και προσπαθεί να τρομοκρατήσει όσους υπηρετούν τις αξίες της».

Όπως προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, «τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση στην πολιτική ζωή της χώρας και αποκαλύπτουν τον πανικό όσων αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τον δημόσιο διάλογο με επιχειρήματα».

Παράλληλα, η ΔΕΕΠ Αχαΐας τονίζει ότι «καταδικάζουμε κάθε μορφή πολιτικής βίας, από όπου κι αν προέρχεται», προσθέτοντας ότι «η Δημοκρατία οφείλει να προστατεύεται καθημερινά από όλους μας, με σεβασμό στους θεσμούς, τον διάλογο και τη νομιμότητα».