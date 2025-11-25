MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης για βιβλίο Τσίπρα: Η Φώφη Γεννηματά δε θα συμμετείχε ποτέ σε συγκυβέρνηση με Καμμένο και ΑΝΕΛ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ανάρτηση έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, σχετικά με την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα περί πρότασης που είχε κάνει στη Φώφη Γεννηματά για συμμετοχή στην κυβέρνηση το 2015.

«Είναι συναισθηματικά δύσκολο για όλους εμάς που ζήσαμε την πορεία της Φώφης Γεννηματά από το 2015, να καλούμαστε σήμερα να επιβεβαιώσουμε την αλήθεια που εκείνη υπερασπίστηκε, όσο ζούσε, με πάθος, καθαρή φωνή και σταθερή πορεία.
Επειδή είχα τη μοναδική τύχη να ζήσω από κοντά τον τρόπο πολιτικής σκέψης της, διαβεβαιώνω πως η πορεία, οι αξίες και η ηθική της Φώφης Γεννηματά δεν θα της επέτρεπαν ποτέ, ούτε καν να ανοίξει κουβέντα για συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε συγκυβέρνηση που θα περιλάμβανε τον Καμμένο και τους ΑΝΕΛ», σημειώνει ο Παύλος Χρηστίδης.

«Προφανώς, όσα αναφέρονται για εκείνη είναι ψέματα, όπως γνωστοποίησε και στην ανάρτησή του ο Μανώλης Όθωνας», τονίζει, παραπέμποντας στην χθεσινή δήλωση του ο στενός συνεργάτης της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά.

«Για του λόγου το αληθές, επισυνάπτω τις δηλώσεις που είχα κάνει ως εκπρόσωπος Τύπου, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός είχε επαναλάβει τα ίδια ψέματα εντός και εκτός συνόρων», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Παύλος Χρηστίδης, παραπέμποντας σε δηλώσεις που είχε κάνει τον Ιανουάριο του 2020 στον ρ/σ Αθήνα 984.

Παύλος Χρηστίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Κεραμέως για βιβλίο Τσίπρα: Σοκαριστική η ελαφρότητα με την οποία περιγράφει γεγονότα που πήγαν να ρίξουν τη χώρα στα βράχια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Τραγωδία στο Κιλκίς: 47χρονος Αντισυνταγματάρχης κατέρρευσε στη Λέσχη Αξιωματικών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Μαρέβα Γκραμπόφσκι για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών: Οφείλουμε να δράσουμε συλλογικά και να ανακτήσουμε τον έλεγχο

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Ξέσπασε η Μίνα Αρναούτη: Ντροπή να λένε ότι τραυματίστηκα ελαφρά στο τροχαίο Παντελίδη – Βρέθηκα καρφωμένη στο κάθισμα

ΖΩΔΙΑ 20 ώρες πριν

Τα τρία πιο τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου – Η χρονιά τελειώνει με τον καλύτερο τρόπο

ΔΙΕΘΝΗ 38 λεπτά πριν

Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει με το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας