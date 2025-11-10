Χρ. Δήμας: Η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο έχει μειωθεί κατά 15% στον έναν χρόνο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης

Σήμερα αναμένεται η προκήρυξη του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, που έχει στόχο να μειώσει τα βαρέα οχήματα στον ιστό της πόλης.

«Θα συνδεθεί 1,5 χλμ στην εθνικό οδό Αθηνών – Κορίνθου με την περιφερειακή Αιγάλεω. Θα ακολουθήσουν οι τρεις κόμβοι, Σκαραμαγκά, Αιγάλεω και Ναυπηγείων όπου θα καταργηθεί ένα φανάρι διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο την κυκλοφορία των οχημάτων», είπε ο υπουργός διευκρινίζοντας ότι με τη δημοσίευση της προκήρυξης θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου με χρόνο κατασκευής τους 36 μήνες.

Για τη διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης για περίπου ένα μήνα για την επέκταση προς την Καλαμαριά, ο κ. Δήμας ανέφερε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα λειτουργήσουν πέντε σταθμοί.

«Στον έναν χρόνο λειτουργίας του μετρό η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης έχει μειωθεί κατά 15% σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΕΤΑ και του υπουργείου Μεταφορών», τόνισε ενδεικτικά ο κ. Δήμας εκτιμώντας ότι με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά θα μειωθεί ακόμα περισσότερο η κίνηση.

Για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος ο υπουργός Μεταφορών είπε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα παραδοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα χλμ.

Αναφορικά με τον Ε65 σημείωσε ότι απομένουν 65χλμ τα οποία όταν παραδοθούν να ενώνουν την Καλαμπάκα με την Εγνατία, στον κόμβο των Γρεβενών. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, προβλέπεται να παραδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οδικός άξονας Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα

Σχετικά με την καθυστέρηση του οδικού άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα που προκάλεσε στη βουλή αντιπαράθεση με τον πρόεδρο Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, ο κ. Δήμας τόνισε ότι η δεν αφορούσε το έργο καθαυτό, αλλά το γεγονός ότι ο κ. Χαρίτσης, όταν ήταν στην κυβέρνηση, απέφευγε να απαντήσει σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. “Είχα καταθέσει δεκαέξι ερωτήσεις και δεν έλαβα καμία απάντηση», δήλωσε.

Όσον αφορά την πορεία του δρόμου, ο κ. Δήμας υπενθύμισε ότι υπό τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το έργο είχε τεμαχιστεί και η πρόοδός του ήταν σχεδόν μηδενική. «Μέσα σε τρία χρόνια ολοκληρώσαμε και δώσαμε στην κυκλοφορία το τμήμα Πάτρα – Πύργος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μεγάλο μέρος των μελετών για την επέκταση του έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί και η κυβέρνηση συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότησή του.

«Η παράδοση των 65 χιλιομέτρων και των υπόλοιπων 10 χιλιομέτρων του Πάτρα – Πύργος στα χρονοδιαγράμματα που είχαμε θέσει ανοίγει πλέον τη συζήτηση για την επέκταση προς Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα», τόνισε.

Ερωτηθείς για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι υπήρξε «ένας πολύ καλός πρωθυπουργός σε δύσκολες εποχές».