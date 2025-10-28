MENOY

Χειραψία Μητσοτάκη-Δένδια λίγο πριν τη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου – Δείτε βίντεο

Λίγο πριν την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας αντάλλαξαν μια θερμή χειραψία.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν παρόντες στο τρισάγιο και στη κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των νεκρών του ελληνοϊταλικού πολέμου που πραγματοποιήθηκε στο Γ΄ Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Γ΄ Σώμα Στρατού συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός και οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απόντες ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

