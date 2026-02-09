Χατζηδάκης: Τριπλή παρέμβαση κατά της γραφειοκρατίας για πολίτες και επιχειρήσεις

Τρεις πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές με το Δημόσιο βρίσκονται σε εξέλιξη, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του επιμελητηρίου Ηλείας για το νέο έτος και για την απονομή επιχειρηματικών βραβείων που πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή στον Πύργο.

Πέρα από το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση 14 «ιστοριών καθημερινής τρέλας» που παρουσίασε ο κ. Χατζηδάκης την περασμένη εβδομάδα, προχωρούν επίσης:

– Η απλούστευση ή κατάργηση 4.000 και πλέον διαδικασιών που αφορούν στις σχέσεις του κράτους με πολίτες και επιχειρήσεις. Πρόκειται για διαδικασίες που έχουν καταγραφεί στην ψηφιακή πλατφόρμα ΜΙΤΟΣ. Η απλούστευση θα προχωρήσει με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης και υπό τον συντονισμό επίσης του αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

– Περαιτέρω μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις με απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας και αδειοδότησης. Σύντομα θα έρθει στη Βουλή προς ψήφιση σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στα τοπικά ζητήματα ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την ωρίμανση μελετητικά του άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, σημειώνοντας ότι «είναι κάτι που βλέπουμε πολύ σοβαρά». Παράλληλα, σε συνέχεια της παραχώρησης από την ΕΤΑΔ του τουριστικού ακινήτου Ξένιος Ζευς στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για να δημιουργηθεί Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρο εκπονούνται τα σχέδια για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΕΤΑΔ στον Καϊάφα για να ενισχυθεί η τοπική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον.

Επίσης προχωρούν:

– Η ολοκληρωμένη αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας.

– Ο διαγωνισμός από το Υπερταμείο για μια σύμβαση παραχώρησης για το λιμάνι του Κατακόλου ώστε να γίνει βασικό τουριστικό λιμάνι της Δυτικής Ελλάδας αναβαθμίζοντας τουριστικά ακόμα περισσότερο την Αρχαία Ολυμπία αλλά και το σύνολο της Ηλείας.

– Αναβαθμίσεις και ανακαινίσεις στα νοσοκομεία του Πύργου και της Αμαλιάδας και τα Κέντρα Υγείας σε Δήμους της Ηλείας

– Η αποκατάσταση και ανάδειξη του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα.

– Οι μεγάλες αστικές αναπλάσεις στο κέντρο του Πύργου και σε άλλες πόλεις.

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νέο οδικό άξονα Πάτρα – Πύργος. «Το έργο αυτό, είπε, πέρασε από 40 κύματα. Είναι όμως πια, πραγματικότητα. Μπορεί να το χρησιμοποιεί ο λαός της Ηλείας, οι τουρίστες και κάθε επισκέπτης της Ηλείας. Και σίγουρα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Ήταν ένα διαχρονικό αίτημα των Ηλείων και χαίρομαι που πρόσφατα έγινε πράξη ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και μειώνοντας το κόστος των μεταφορών».

Σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων, τόνισε εξάλλου:

«Χαίρομαι που ως υπουργός Ανάπτυξης πριν από 12 χρόνια είχα βάλει την υπογραφή μου στη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων εδώ στην Ηλεία. Πράγμα το οποίο έγινε εφικτό χάρη στο δικό σας ανοιχτό και προοδευτικό πνεύμα. Διότι ήσασταν από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα, που προχωρήσατε προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα άλλοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ανεξέλεγκτης διαχείρισης αποβλήτων, ενώ εσείς έχετε περάσει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα με τη μονάδα η οποία θα αναβαθμιστεί και σε μονάδα ανακύκλωσης».

Περαιτέρω, υπογράμμισε τη σημασία του αγροτικού τομέα καθώς η Ηλεία είναι ο νομός της χώρας με τη μεγαλύτερη συμβολή του πρωτογενούς τομέα στο τοπικό ΑΕΠ (23,5%). «Το Μάρτιο θα πληρωθεί το πρόγραμμα για τους νέους αγρότες ενώ παράλληλα τρέχει το πρόγραμμα για τα θερμοκήπια και το αρμόδιο υπουργείο υπολογίζει ότι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα καλυφθούν», ανέφερε.

Στον προγραμματισμό της κυβέρνησης για το 2026 όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης περιλαμβάνονται περαιτέρω μειώσεις φόρων, που θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, θέσπιση των ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τον τουρισμό, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη βιομηχανία, ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Η περιοχή της Ηλείας», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη. Το κράτος πρέπει να ενθαρρύνει τους πολίτες να κάνουν πράξη τα σχέδιά τους. Όχι να έχει γραφειοκρατική παρουσία παντού, ούτε να παριστάνει τον επιχειρηματία. Πρέπει να σας αφήσουμε ελεύθερους να δημιουργήσετε μειώνοντας όσο γίνεται τα βάρη σας, φορολογικά και άλλα, εξασφαλίζοντας συνθήκες σταθερότητας και δημιουργώντας ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η Ηλεία έχει κάνει βήματα μπροστά, η Δυτική Ελλάδα έχει κάνει βήματα μπροστά και η πατρίδα μας έχει κάνει βήματα μπροστά. Με μια μεγάλη εθνική συμμαχία μπορούμε τα βήματα αυτά να τα ενισχύσουμε και να ανεβάσουμε την πατρίδα μας ακόμα ψηλότερα».