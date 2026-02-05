Χατζηδάκης: Το νομοσχέδιο για τη γραφειοκρατία, θα μειώσει τις ιστορίες καθημερινής τρέλας

Για το νομοσχέδιο που θα μειώσει τη γραφειοκρατία τοποθετήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή Συνδέσεις με τους Κώστα Παπαχλιμίτζο και Κατερίνα Δούκα.

Όπως είπε το νομοσχέδιο έρχεται σε συνέχεια άλλων παρεμβάσεων αναφέροντας ως παραδείγματα τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, την αξιολόγηση στο δημόσιο, το Κτηματολόγιο και τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι το νομοσχέδιο λαμβάνει υπόψη προτάσεις βουλευτών, πολιτών που απάντησαν σε ερωτηματόγιο του ΥΠΕΣ και του Συνηγόρου του Πολίτη. «Με αυτές τις 14 παρέμβάσεις στοχεύουμε να σταματήσουν οι ιστορίες καθημερινής τρέλας», τόνισε.

Ακίνητα

Αναφορικά με την παρέμβαση που αφορά στα ακίνητα ο Αντιπρόδρος της Κυβέρνησης σημείωσε ότι στοχεύει να σταματήσει ορισμένες παραλογες δικεκδικήσεις του δημοσίου, το οποίο όπως είπε, «είχε φτάσει να διεκδικεί όλη την πόλη της Σαρωνίδας και πολυκατοκίες της Καρδίτσας με βάση με τουρκικά φιρμάνια».

«Αν υπάρχει τίτλος μέχρι το 1975 δεν μπορεί το δημόσιο να διεκδικεί περιουσίες. Το ίδιο ισχύει για περιπτώσεις που υπάρχουν παραχωρητηρία από το Δημόσιο», διευκρίνισε.

Επίσης, σε περιπτώσεις που έχει κατασχεθεί ακίνητο, διευκολύνεται ο ιδιοκτήτης εάν πληρώσει το χρέος.

Για την αναβάθμιση του ρόλου των συμβολαιογράφων και τη λειτουργία τους ως one – stop shop, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι ο λειτουργός θα παρεμβαίνει ο ίδιος για όποια διαδικασία εκκρεμεί.

Ερωτηθείς για την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα περί διαύγειας, είπε ότι το σύστημα που έγινε επί ΠΑΣΟΚ έχει βοηθήσει πολύ, και ότι «εάν υπάρξουν προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν είμαστε ανοιχτοί».

Μια ακόμα σημαντική παρέμβαση, είναι η παρακολούθηση από τον πολίτη του αιτήματός του οποίος θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει μέχρι και ποιος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος.

Συνταγματική Αναθεώρηση

Για την κριτική στους θεσμούς που δέχεται η κυβέρνηση ο κ. Χατζηδάκης είπε: «Σέβομαι όλες τις απόψεις. Με τη συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει επανεκκίνηση και σε θεσμικό επίπεδο για να χτιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτικού συστήματος».

Για τραγωδία στη Χίο

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε ότι έχει συμβεί θα έρθει στο φως καθώς έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η χώρα «δεν είναι ξέφραγο αμπέλι» και ότι πίσω από αυτήν την ιστορία υπάρχουν «έμποροι ψυχών».

Καταλήγοντας υπογράμμισε ότι «δεν γίνεται να υπάρχει μερίδα από πολιτικό σύστημα που «στέκεται απέναντι στο λιμενικό και ένοπλες δυνάμεις που φυλάσσουν τα σύνορα της πατρίδας μας. Αυτό είναι δογματιμός».