Χατζηδάκης σε αγροτικούς συνεταιρισμούς: Είμαστε στην τελική ευθεία πληρωμών

Με εκπροσώπους της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) συναντήθηκε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ενώ παρέλαβε το υπόμνημα με τα αιτήματά τους.

Σε σχέση με την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε: «Είμαστε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές πιέσεις. Την πίεση, από τη μια πλευρά, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θέλει ευλόγως ένα καινούργιο, αξιόπιστο σύστημα – και τις ευθύνες που μας αναλογούν τις έχουμε αναλάβει δημόσια. Είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε, λοιπόν, το ταχύτερο δυνατό ένα καινούργιο, αξιόπιστο σύστημα. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε τις, επίσης εύλογες, πιέσεις των αγροτών μας για όσο δυνατόν πιο έγκαιρες πληρωμές».

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε, στη συνέχεια, πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η καταβολή της βασικής ενίσχυσης και η πληρωμή εκκρεμών προγραμμάτων: «Είμαστε τώρα στην τελική ευθεία, αφού κάναμε κάποιες επιμέρους πληρωμές, να προχωρήσουμε στη βασική ενίσχυση. Και στη συνέχεια, στην καταβολή των ποσών που πρέπει να καταβληθούν από εκκρεμή προγράμματα, το Μέτρο 23 για παράδειγμα, και μια σειρά από άλλες τέτοιες δράσεις».

Όσον αφορά στο ζήτημα της ευλογιάς, ο κ. Χατζηδάκης επiσήμανε: «Ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει, εδώ και καιρό, μια προσπάθεια συντονιστική όσο περισσότερο γίνεται, με συμμετοχή και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των Περιφερειών και των Κτηνιατρικών Σχολών της χώρας. Δεν είμαστε στη φάση των γενικών κατευθύνσεων, αλλά στη φάση των ελέγχων. Και γίνονται συγκεκριμένες κινήσεις, για να περάσει το μήνυμα ότι πρέπει όλοι να προσέξουμε».