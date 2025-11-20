Χατζηδάκης: Πράσινο φως από την Κομισιόν στο σχέδιο για τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε περίπου 10 ημέρες οι καταβολές

Η κυβέρνηση πήρε το βράδυ της Τετάρτης το πράσινο φως από την Κομισιόν για το σχέδιο δράσης που κατέθεσε σε σχέση με τις αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο σύστημα διασταυρώσεων και πληρωμών, ανακοίνωσε σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως είπε στο ΟΡΕΝ, μετά την έγκριση «πάμε στους υπολογιστές και τον αλγόριθμο για να πληρωθούν οι επιδοτήσεις σε περίπου 10 ημέρες».

«Τώρα είναι η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης το 70%, θα πληρωθεί με τα κριτήρια αυτά που ανέπτυξα. Στη συνέχεια με τους αναγκαίους ελέγχους θα πληρωθεί το 30%, υπάρχει το μέτρο 23 για τους αγρότες που πάνω κάτω θα καταβληθεί λίγο μετά. Επίσης μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν πληρωθεί μικρότερα προγράμματα», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε, επίσης, ότι «οι έλεγχοι φέτος θα γίνουν με ένα υβριδικό σύστημα με δηλώσεις ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ για τους γεωργούς και στην κτηνοτροφία θα βασιστούμε σε κάποια στοιχεία ως προς την παραγωγή γάλακτος και κρέατος και την αγορά ζωοτροφών. Αυτά θα είναι τεκμήρια ώστε κατά προσέγγιση για τον αριθμό των ζώων που έχει».

Παράλληλα «η τεχνική λύση σταματά και θα υπάρχει το κριτήριο ομορότητας. Μπορώ να δηλώνω βοσκοτόπια μόνο στον νομό μου και τους όμορους νομούς έτσι ώστε να έχουμε εκλογίκευση του συστήματος».

Όσον αφορά, δε, το 2026, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε ότι «θα έχουμε εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη γεωργία με χρήση δορυφόρων όσον αφορά τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στην κτηνοτροφία θα έχουμε ένα τσιπάκι που θα τοποθετείται στα αιγοπρόβατα για να καταγράφεται ο ακριβής αριθμός των ζώων».

Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε, επίσης, ότι «επειδή εφαρμόζουμε το νέο σύστημα θα περισσέψουν χρήματα και αυτά δεν θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες, αλλά θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά με δεύτερη κατανομή στους έντιμους».